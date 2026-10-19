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司法部在加州逮捕20多綠卡者 包括72歲長者 原因...

記者邵敏／即時報導
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國土安全調查局在加州逮捕20多名造假選舉人士。（美聯社）
國土安全調查局在加州逮捕20多名造假選舉人士。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

司法部在加州逮捕20多名綠卡持有者，指控他們涉非法登記與投票，並在11月期中選舉前加強打擊非公民投票，同時加劇與加州的選民名冊爭議。

司法部19日在加州展開執法行動，逮捕20多名綠卡持有者，指控他們涉嫌非法登記為選民及參與選舉投票。這是川普政府在11月期中選舉前，加強打擊非公民投票行為的最新舉措，也使聯邦政府與加州之間圍繞選民名冊的爭議進一步升高。

據美聯社等綜合報導，司法部表示，此次名為「保護選票行動」（Operation Protect the Vote）的執法行動，涉及全加州，由司法部在加州的四個聯邦檢察官辦公室共同執行。被捕者均為合法永久居民，也就是持有綠卡、但非美國公民。檢方對被捕者提出的指控包括在入籍申請中作出虛假陳述，以及提交欺詐性選民登記申請等，部分人士另被控涉嫌非法投票。案件仍在司法程序中，相關指控尚未經法院裁定。

洛杉磯地區聯邦檢察官Bill Essayli在記者會上表示，選舉誠信是本屆政府重視的議題。他指出，投票權是政府制度的基礎，非公民投票會稀釋公民選票的分量。

此次行動中，一名72歲的男子也被捕，他出生於中美洲伯利茲（Belize），涉嫌在四次選舉中非法投票。19日早上，數十名聯邦執法人員前往洛杉磯縣商業市一處住宅區，在家中當場將男子逮捕。他當時穿著睡衣，被戴上手銬後帶往洛市中心的聯邦拘留地點。附近居民走出屋外觀看，並對現場出動大量全副武裝的執法人員，以及逮捕時是否有必要使用手銬提出疑問。

此次逮捕行動發生之際，聯邦政府與加州正因選民名冊及郵寄選票問題對簿公堂。司法部上周起訴加州，要求州政府在確認部分選民的移民身分前，不得計算聯邦政府認定為「可能非公民」人士寄出的郵寄選票。訴訟提出前，聯邦政府曾要求加州官員在48小時內審查一支設有密碼保護的USB隨身碟，內含約2萬人名單。聯邦政府聲稱，名單上的人士可能不是公民，卻已收到11月3日選舉的選票。

不過，加州州務卿表示，聯邦政府沒有提供足以支持上述主張的證據。加州目前向所有登記選民寄送選票。必須注意的是，被列入選民名冊、收到郵寄選票及實際投票是不同情況，不能將聯邦政府所稱的約2萬名「可能是非公民」人士，直接視為已經非法投票的人數。

司法部16日另致函警告州及地方選務官員，如果明知選票由非公民投下，仍予以處理或計票，可能面臨聯邦調查及刑事起訴。信中指出，協助或明知聯邦犯罪卻置之不理，都可能產生嚴重法律後果；若有人明知選票來自聯邦機構認定為非公民的人士，仍將選票計入統計，可能被視為協助或教唆聯邦犯罪。

報導指出，截至此次加州行動前，司法部今年已對約90人提出各類選舉違法指控，其中約50人涉嫌以非公民身分投票。截至報導刊發時，加州州務卿、州檢察長及州長辦公室尚未立即回覆媒體的置評請求。

精華 FAQ

  • 司法部鎖定20多名合法永久居民、也就是綠卡持有者，指控他們涉嫌非法登記為選民、提交欺詐性選民登記申請，部分人還被控非法投票。

  • 行動發生時，聯邦政府正與加州就選民名冊和郵寄選票對簿公堂，司法部還要求州方處理約2萬名可能非公民名單，引發更大爭議。

  • 這名出生於伯利茲的72歲男子，被指涉嫌在4次選舉中非法投票。聯邦人員清晨到其住處將他逮捕，現場也引起鄰居對執法方式的質疑。

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