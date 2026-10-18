華女未見罰單 DMV更新車登記才知 3月累計逾500罰金

南加華女收到509.5元巨額停車罰單。令她感到慶幸的是，交通違規案子重新審理，也給她帶來希望。（受訪者提供）

AI摘要 文章摘要整理： 南加華女Bianca因疑似未收到停車罰單，導致罰款累計至509.5元，並被DMV加進車輛登記帳單；她在申訴審核期間暫不繳納，如今已獲知案件將重新審核。

南加 華女Bianca三個月前開車前往洛杉磯 市中心探望友人，因事出緊急，將車輛停在公車站附近。她事後表示，自己當時並不知道已經收到停車違規罰單 ，也未在車窗上看到任何罰單通知。直到9月，由於管理單位未收到罰款，原本的罰金百餘元已累計增加至509.5元。令她感到慶幸的是，交通違規案子重新審理，也給她帶來希望。

Bianca表示，她前往洛杉磯市停車違規管理部門（Parking Violations Bureau）詢問後，才得知自己是違規阻擋了公交車停靠，管理單位已先後四次向她的住址寄出催繳通知。對此，她感到相當困惑，質疑如果信件確實寄出四次，自己理應至少收到一次，為何始終沒有收到任何通知？

管理人員建議她撰寫申訴信，詳細說明事情經過。寄出申訴信約十天後，Bianca再次前往詢問，獲知管理單位已收到信件，目前正在審核。然而，此後她一直沒有收到進一步消息。

沒想到，不久後她收到車輛管理局（DMV）寄來的車輛重新登記通知，原本需要繳納的登記費用約為200多元，帳單上卻另外加列509.50元的停車違規罰金，總額因此增加至700多元。通知並指出，若未繳清相關費用，她將無法取得新的車輛登記貼紙，車輛也可能面臨被拖吊的風險。

突如其來的帳單讓Bianca十分焦急。她表示，停車罰單的申訴仍在審核中，自己也認為可能存在未收到通知的情況，為何罰款已經被加進車輛重新登記費用中？如果申訴尚未有結果，是否就必須先繳清罰款？

為了釐清問題，她再次前往DMV說明情況，並出示停車違規管理單位的回覆，證明相關申訴仍在處理中。然而，工作人員提醒她，如果未繳清所有應付費用，車輛若停放在路邊，仍可能遭執法單位拖吊，屆時還可能衍生更多費用。

儘管面臨車輛登記受阻及可能被拖吊的風險，Bianca仍決定暫不繳納這筆有爭議的停車罰款，希望先等候申訴結果。

近日，Bianca終於收到洛杉磯市府交管部門來信，通知她的停車違規案件將重新審核。對她而言，這封信至少帶來一線希望，但罰款是否撤銷、車輛登記問題能否順利解決，仍有待後續處理。