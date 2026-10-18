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洛租客「找便宜」出走 這些「避風港」逆勢漲價

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最新報告顯示，洛杉磯租金雖比去年下降，河濱與拉斯維加斯則逆全美下跌趨勢，租金小幅...
最新報告顯示，洛杉磯租金雖比去年下降，河濱與拉斯維加斯則逆全美下跌趨勢，租金小幅上揚，兩地外來租屋搜尋需求均有相當比例來自洛杉磯。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

洛杉磯租金仍高達2851元，促使租客外溢到河濱與拉斯維加斯找便宜；但這兩個「避風港」也因需求增加而出現租金微漲與房源吃緊。

為省房租，不少洛杉磯租客將目光轉向河濱、拉斯維加斯等較便宜地區，但這些「租金避風港」也開始承受漲價壓力。最新報告顯示，洛杉磯租金雖比去年下降，中位數仍達2851元；河濱與拉斯維加斯則逆全美下跌趨勢，租金小幅上揚，兩地外來租屋搜尋需求，均有相當比例來自洛杉磯。

Realtor.com報導，該網站9月租屋報告顯示，全美套房至兩房物件的開價租金中位數為1694元，較去年同期下降0.4%，已連續38個月出現年減。不過，在全美50大都會區中，部分原本以相對低廉租金吸引外地租客的市場，走勢卻與全國不同。

南加河濱地區的開價租金中位數為2104元，較去年同期微升0.2%。該地來自區域以外的租屋搜尋需求，約有一半來自洛杉磯。拉斯維加斯的外來搜尋需求，也有31%來自洛杉磯，拉斯維加斯租金中位數年增0.9%，達1473元。

這些比例反映的是網路租屋搜尋興趣，並非實際搬遷人數，但也顯示洛杉磯租客尋找較低租金時，河濱與拉斯維加斯是受到關注的替代選項。

即使租金略漲，兩地與洛杉磯仍有明顯價差。洛杉磯開價租金中位數雖年減1.1%，仍達2851元，比河濱每月高747元，比拉斯維加斯高1378元。單按中位數差額換算，一年分別相差8964元及1萬6536元。

報導分析，租客為尋找可負擔住房而擴大搜尋範圍，加上高利率讓部分人暫時無法買房，持續留在租屋市場，使一些原本較便宜的地區承受租金上漲壓力。

房地產服務公司Clever Real Estate的Cameron Walker表示，在河濱、拉斯維加斯等市場，他特別留意新出租物件、可用房源，以及新移入者偏好房型之間的平衡。他指出，一座城市整體上可能仍算便宜，但部分社區已開始出現房源吃緊、租金上漲較快的情況。

精華 FAQ

  • 主要是為了降低租屋成本。洛杉磯開價租金中位數仍達2851元，明顯高於河濱與拉斯維加斯，因此不少租客把搜尋範圍擴大到周邊較便宜市場。

  • 兩地都逆全美租金下跌趨勢小幅上揚。河濱開價租金中位數為2104元，年增0.2%；拉斯維加斯為1473元，年增0.9%，顯示避風港也開始受壓。

  • 洛杉磯租金比河濱每月高747元、比拉斯維加斯高1378元，換算一年差距更大。這種明顯價差，使洛杉磯租客持續外移搜尋較可負擔的租屋選項。

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