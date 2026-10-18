華人帶父就醫 持證停殘泊誤壓這線 被罰348元

華女涉及車輛侵入身心障礙停車位旁的藍色網格緩衝區，罰款金額為348美元。（受訪者提供）

AI摘要 文章摘要整理： 南加華女帶父就醫時，雖持有身障停車證，卻因車輪壓到藍色斜線緩衝區遭罰348元，現已申訴並提醒民眾留意標線。

持有身心障礙停車證，將車停在殘障專用車位，仍可能因一個小小的停車疏忽而收到數百元罰單 。

日前，南加 一名華人 開車帶行動不便的父親就醫，因停在殘障車位時車輪不慎壓到車位旁的藍色斜線網格區，遭開罰單348元。事後她前往市府提出申訴，目前仍在等待結果。涉事華人也提醒民眾，持有殘障停車證並不代表可以忽略車格周圍的標線，稍有不慎就可能付出高額代價

10月初，華女安柯開車帶著80歲的父親前往阿罕布拉市一家診所就醫。父親聽力不佳，行動也有障礙，因此她申請了身心障礙停車證，希望能讓父親上下車更方便。抵達診所附近公共停車場後，她將車停在身心障礙專用車位上。父親坐在副駕駛座後方的座位上。為了方便他下車，以及拿取、放置助行器，她在車輛右側留出一定空間，方便他進出。因她停車時並未將車身完全停正，導致左後輪壓到了車位左側的藍色斜線網格區。她表示：「車輛右側則是另一個正常停車位，當時已有其他車輛停放。」因此，停車壓在藍色斜線網格區也是無奈之舉。

沒想到，與父親進入診所就醫一段時間後，重新再回到停車場，她竟發現車窗上被貼了一張罰單，罰款高達348元。她感到相當意外，隨即向診所工作人員詢問原因。她說，自己的車既然持有合法的身心障礙停車證，也停在指定的殘障車位上，為何仍會遭到開罰？

工作人員解釋，即使車輛持有身心障礙停車許可證，也必須完整停在指定車格內，不能將車輪壓在旁邊的藍色斜線網格區。這片區域是專門保留給身心障礙者上下車使用的緩衝空間，不能作為一般停車空間。

她說：「我隨後仔細查看罰單內容，確認違規項目為加州汽車法規（California Vehicle Code）第22507.8條相關規定，涉及車輛侵入身心障礙停車位旁的藍色網格緩衝區，罰款金額為348美元。」且未按規定日期交罰金，21天後罰金為378元，28天后為381元。

她馬上前往市政府提出申訴，並依照工作人員的要求寫了申訴信，說明當時帶年邁、行動不便的父親就醫，以及停車時的實際情況。目前仍在等待市府審查結果。

安柯說：「這次經歷也讓我意識到，持有身心障礙停車證，並不代表可以忽略停車格周圍的標線。即使是為了方便家中長者上下車，也必須注意車輛是否完全停在指定範圍內，避免因一時疏忽而收到高額罰單。」

根據相關法規，在加州，身心障礙停車位旁常設有藍色斜線網格區（Crosshatch Zone），主要是為使用輪椅、助行器或其他輔具的人士保留上下車空間，讓他們能夠安全地進出車輛。這類區域並非一般停車位的一部分，即使持有身心障礙停車證，也不得將車輛停入或阻擋該區域。

所以，安柯也提醒，對於經常開車載送年長父母或行動不便家人的民眾，停放身心障礙專用車位時，除了確認自己具有合法資格，也應仔細留意車格邊界及周圍的藍色網格標線，以免因停車位置稍有偏差而遭到處罰。