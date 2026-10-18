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打錯一字 華女Zelle錯轉2500元 有人這麼做成功追回錢

記者邵敏╱洛杉磯即時報導
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收款人回短信表示，希望銀行介入處理這筆错误轉帳。（受訪者提供）
收款人回短信表示，希望銀行介入處理這筆错误轉帳。（受訪者提供）

AI摘要

文章摘要整理：

南加華女Tracy Zhang因輸錯1個數字，將2500元透過Zelle轉給陌生人，雖積極聯繫對方與銀行，最後仍未追回，但也有其他個案曾成功退款。

透過Zelle轉帳，只需輸入電話號碼或電子郵件地址，款項便可迅速轉入對方帳戶，但若不慎輸錯，想把錢追回卻不容易。南加華人因輸錯電話號碼的一個數字，誤將2500元轉給陌生人，事後她與對方聯繫，並多次催促銀行追款，還是無法退回。有案例顯示，Zelle誤轉並非完全沒有追回機會，結果因個案情況及銀行處理方式而異。

Tracy Zhang正在辦理移民事務。她敘述，今年8月底透過Zelle給律師事務所轉帳，不小心輸錯一個數字，2500元迅速匯到一個陌生人帳戶。交易紀錄顯示，款項已於當日入帳。

發現轉錯後，Tracy立即發短信聯繫收款人，希望對方可以退錢。對方回覆，已看到這筆意外轉帳，並未動用這些錢，也不計畫使用。不過對方指出，因為不確定是否涉詐騙，希望銀行介入。收款人在短信中指出，「也許你說的是實話，但我不會相信任何人。」

Tracy收到短信有些欣慰，起碼這筆錢沒有石沉大海，她趕緊聯繫銀行，希望追回誤轉款項。銀行工作人員答覆，因為當事人錯誤，銀行沒有責任承擔。Tracy不願放棄，並提供收款人短信給銀行，工作人員後來表示協助聯繫收款人銀行，看是否可以追回2500元。

一個月後，Tracy收到銀行信件，據她轉述，銀行最後回覆這筆錢無法退回，原因仍是匯款人操作失誤導致，並未解釋其他更多。「不知道是銀行不願再追，還是對方不願退回這筆錢。按錯一個數字失去2500元，我很心疼，但只能自認倒霉。」

類似轉帳錯誤並非個案。消費者維權網站Consumer Rescue曾報導，大學生Shlome Goldenberg透過Zelle償還朋友借款，卻因操作失誤，將2500元轉給陌生人。他向銀行要求退款，銀行表示，自願完成的Zelle轉帳通常無法撤回。收款人一度答應退款，但Goldenberg一直未收到。

Zelle官方提醒，使用者應只向認識且信任的人付款，轉帳前務必核對收款人的姓名、電話號碼或電子郵件地址。若收款人已註冊Zelle，付款完成後通常無法直接取消；若款項尚未被領取，則可能仍有取消機會。

不過，也有成功追回的例子。消費者維權網站Elliott Report報導，河濱市居民Ayotunde Fatusin透過美國銀行使用Zelle轉帳，誤將2000元轉給陌生人。收款人沒有回覆，他向銀行申訴，銀行經過45天調查，表示無法處理。Fatusin之後向消費者維權團隊Elliott Advocacy求助。該團隊介入聯絡銀行，銀行要求Fatusin填寫相關表格，之後一度沒有進展。維權團隊再次追問，Fatusin終於收到2000元退款。

手機轉帳錯誤並非個案，也有成功追回的例子。(Unsplash/Rubaitul ...
手機轉帳錯誤並非個案，也有成功追回的例子。(Unsplash/Rubaitul Azad)

Tracy透過Zelle轉帳，不小心輸錯一個數字，2500元匯到陌生人帳戶。（受...
Tracy透過Zelle轉帳，不小心輸錯一個數字，2500元匯到陌生人帳戶。（受訪者提供）

精華 FAQ

  • 她在辦理移民事務時，透過Zelle轉帳給律師事務所，卻因輸錯電話號碼中的1個數字，導致2500元立刻匯入陌生人的帳戶。

  • 她先聯絡收款人請求退錢，也把對方短信提供給銀行，並多次催促追款；但銀行最後回覆，因屬匯款人操作失誤，這筆錢無法退回。

  • 不一定。報導提到，有人因個案情況與銀行介入不同而成功退款，例如Ayotunde Fatusin在維權團隊協助下，最終追回了2000元。

移民 南加 華人

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