釣龍蝦變殺華人？「大哥」判囚終身被撤銷 只因...

深夜捕龍蝦之旅變命案，南加男子Hoang Xuan Le原被判終身監禁，三項定罪近日遭聯邦法院撤銷。圖為海釣示意圖。（記者子為╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 李皇軒涉海上殺害同船者案被判終身監禁後，上訴法院因陪審員遭壓力撤換問題撤銷3項定罪，但仍認定聯邦對離岸3海里內海域有管轄權。

一趟深夜捕龍蝦之旅，最終變成海上命案。南加亞裔 男李皇軒（Hoang Xuan Le，音譯）原因這起案件被判終身監禁，聯邦第九巡迴上訴法院15日撤銷其三項定罪，將案件發回進一步審理。

根據上訴法院判決，2019年10月一個深夜，李皇軒、共同被告Sheila Marie Ritze與陶明智（Tri Minh Dao，音譯）從橙縣丹那岬（Dana Point Harbor）出海。陶明智以為這是一趟捕龍蝦之旅，但船返回時，只剩李皇軒與Ritze。

洋邊市（Oceanside）警局其後在海中尋獲陶明智遺體。他身中兩槍、頭部遭鈍器重創，最後溺斃。手機定位資料顯示，這趟航程很可能未超出離岸三海里的範圍。

據加州 中區聯邦檢察官辦公室2023年公布的資料，李皇軒來自芳泉谷（Fountain Valley），2021年12月被陪審團裁定一級謀殺、共謀謀殺及相關槍械罪成立，2023年8月被判終身監禁。檢方當時指控，陶明智欠李皇軒錢，李皇軒利用深夜出海的機會將他殺害。

然而，陪審團如何得出有罪結論，成為這次上訴的核心。

判決記載，原陪審團評議超過三個完整日後，一名以BJR代稱的女陪審員要求退出，表示評議已使她的心理健康陷入危險。法官詢問時，她確認，心理狀況惡化源於其他陪審員施壓，要求她作出特定裁決。

法官起初未准她退出，要求陪審團繼續評議。但恢復討論後，陪審團主席再次通報BJR陷入心理危機。經進一步詢問、控辯雙方同意後，法官撤換她，改由候補陪審員加入。重組後的陪審團評議不到一天，便裁定李皇軒三項罪名成立。

上訴法院指出，依既有判例，撤換陪審員前，必須有充分依據確信，撤換原因與其對案件的看法無關。法院認為，當陪審員因對案件的看法承受壓力，且狀況嚴重到無法繼續評議時，符合憲法的處理方式應是宣布審判無效，而非換人繼續。否則，便可能損害憲法第六修正案保障的陪審團一致裁決權利。

檢方主張，李皇軒當時既已同意撤換陪審員，就不能再以此提出上訴。但上訴法院認為，在本案涉及的憲法保障下，他當時的同意並不阻止法院審查這項錯誤。

李皇軒另主張，事發海域位於離岸三海里內，應由加州享有專屬刑事管轄權，聯邦政府無權起訴。法院駁回這項說法，認定本案涉及的聯邦刑事管轄範圍涵蓋離岸三海里內水域。

此次裁決撤銷李皇軒的一級謀殺、共謀謀殺及為促成謀殺而持有槍械三項定罪，並將案件發回原審法院進一步處理。

除本案外，人稱「大哥」的李皇軒另涉跨國販毒案。司法部消息，他領導國際販毒集團將大批冰毒從美國出口至澳大利亞和巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea），2025年5月被判210個月監禁（17.5年）。這些冰毒被偽裝成中國調味料、麵條等商品，裝在食物箱和改裝的金屬櫃中販運。