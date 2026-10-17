不是商務艙 旅遊專家揭最划算升等選擇

對多數長途旅客而言，豪華經濟艙在價格與舒適度上取得了最佳平衡。然而，若是長達12小時以上的紅眼夜航、落地後必須立即展開高強度行程，商務艙便絕對值回票價。示意圖。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 旅遊專家認為，豪華經濟艙在舒適與價格間最平衡，最划算；但若是超過12小時的夜航，商務艙更值得投資，升等前也須確認機型與座椅配置。

Yahoo新聞網報導，在海拔3萬5000呎的高空啜飲香檳、平躺在寬敞的臥艙，塗上名牌潤唇膏享受金錢能買到的極致好眠，聽起來固然美好；然而，當升等費用比經濟艙多出數百甚至數千元時，這筆額外支出真的划算嗎？

外媒日前採訪了三位經常為客戶規畫國際行程的資深旅遊規劃師，請他們評析艙等升等。儘管專家在各情境下的看法略有分歧，但其中兩人均一致指向同一艙等，認為其最具整體價值。

哪種艙等最值得花錢升等？豪華經濟艙（Premium Economy）拔得頭籌。

旅遊諮詢公司FlyOver Travel創辦人兼執行長弗里曼（Kristin Freman）指出，豪華經濟艙在舒適度與價格之間取得了極佳平衡，特別適合渴望更舒適飛行體驗、卻不願砸重金購買商務艙的旅客。

專精美食旅遊與歐洲河輪假期的Fora旅遊顧問盧卡斯（Rachelle Lucas）對此深表贊同：豪華經濟艙費用僅為商務艙的一小部分。

若面臨航程極長的過夜航班，考量情境便大不相同。

英國旅行社BharatFare創辦人兼總監塔克蘭（Aman Thakran）專營飛往澳洲 、東南亞及印度的長途航線。他認為，單程超過12小時的航程，商務艙最具價值。

塔克蘭指出，尤其是夜航班機，平躺睡床意味著抵達後仍能維持充沛活力與正常作息，豪經艙則是7至10小時日間航班的高性價比首選。

他建議旅客採取「策略性升等」，而非盲目替每段航程加價。「建議把錢花在最長的一段夜航航程上，或是落地後需要立即開車、開會的航段。」否則，將這些預算挪至升等高檔飯店或延長住宿天數，往往是更明智的選擇。

盧卡斯另提醒，較短的跨大西洋航線通常不值得升等商務艙，因為飛行時間短，根本沒有充裕時間享受平躺睡床。

塔克蘭也告誡，千萬別花商務艙的昂貴價格買到陳舊座椅：「務必核對實際執飛機型與座椅配置，不能只看艙等名稱。」

至於奢華的頭等艙？除非預算毫無上限，否則專家認為，一款頂級的商務艙產品，已足以提供綽綽有餘的高規格禮遇，無須再為極致奢華支付更驚人的溢價。