曾一天賺1300 今苦等沒單 華人：開高端網約車不再好賺

余先生表示，Uber Black「大黑」訂單較過去減少，司機需花更多時間等候，還得負擔油費與商業車險等成本。（余先生提供）

AI摘要 文章摘要整理： 洛杉磯華人司機余先生指出，Uber Black曾是高收入工作，如今因司機暴增、競爭加劇，接單大減，必須長時間等待才能勉強維持收入。

過去將車停在洛杉磯 市中心的高級飯店附近，就能接到不少訂單，平均一天收入約500元，最高曾一天掙到1300元；如今卻可能等上一天，連一單也接不到。

南加州華人 余先生曾駕駛俗稱「大黑」的Uber Black高端網約車 ，他表示，隨著入行司機增加，競爭加劇，一天的訂單至少比以前少了一半，還要花更多時間蹲守。如今，他已轉換職業方向，感嘆「我們這種工作都是用時間換金錢」。

Uber Black也稱尊榮優步，是Uber提供的頂級豪華乘車服務，專為商務接送、重要場合或追求高品質舒適感的乘客設計。余先生回憶，以前開「大黑」的人少，競爭也少，雖然投入的車輛成本高，但相對容易接到生意。當時在洛杉磯市中心，隨便找一家高級飯店附近停車等候，往往就有不少訂單，一天能接十多單，與現在的情況大不相同。

他表示，以前平均每天收入約500元，最多一天曾掙到1300元。他記得，其中一趟從機場載客前往聖地牙哥，單筆收入就有700多元。這些收入是扣除平台分成後拿到的金額，尚未扣除油費、車輛及保險等營運成本。

如今，「大黑」的生意已今非昔比。余先生說，普通網約車愈來愈難掙錢，部分司機因此轉開單價較高的「大黑」；另有一些卡車司機，因疫情後收入驟減，也轉行加入，希望增加收入。然而，愈來愈多人投入這個行業，競爭也更加激烈。在他的觀察中，一天接單量至少比以前少了一半，有時候甚至一整天都接不到一單。

不過，余先生表示，接不到單的日子，並不代表每天都完全沒有生意。如果願意一天守候10小時，仍可能接到七、八單，只是要投入更多時間，等待也成了工作的重要部分。「我們這種工作都是用時間換金錢」，他說，若一天只跑四、五個小時，往往很難賺到多少錢。

在他看來，「大黑」雖然每單價格較高，但也因為乘客支付的車資高，用車需求相對少，無法像普通網約車一樣，不斷有訂單。大黑司機看似有較多空檔，實際上卻必須長時間在外守候，才能等到下一筆生意。

訂單減少，經營成本卻不低。因為「大黑」的車型都是豪車。余先生開的凱迪拉克大型全尺寸休旅車，空間大、乘坐舒適，但也相當耗油。凱迪拉克加滿一箱汽油約需120元，一般開兩天左右，就得再加一次油。除了油費，購車和保險也是不小的支出，一輛新的凱迪拉克全尺寸休旅車大約需要11萬多元。他說，開Uber Black必須購買商業車險，保費比一般私人車險高出許多，一年就要超過萬元，進一步增加營運成本。

對司機而言，高車資不等於高利潤，更不代表工作輕鬆。當訂單變少、等待時間拉長，昂貴車輛所需的投入，便成為必須面對的壓力。余先生說，過去「活多」，如今想維持收入，就得拿更多時間來換。

隨著多年工作累積客源，余先生如今已把重心轉向旅遊包車，主要掙錢來源也來自開旅遊車，Uber Black不再是工作主力。不過，旅遊包車同樣忙碌，經常需要出遠門，長時間都在外奔波。

這份工作的辛苦，也影響家庭生活。余先生表示，自己經常在外跑車，太太也忙於工作，家中長輩又沒有來美國，缺乏人手照顧孩子，夫妻只能將女兒送回中國。他形容，這是「逼不得已」的安排。為了掙錢維持生活，夫妻不僅付出長時間工作的代價，也難以將孩子留在身邊照顧。