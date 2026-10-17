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26娃案╱檢方稱家裡有嬰兒骨灰 小孩從未出過門

26娃案╱檢方稱家裡有嬰兒骨灰 小孩從未出過門

記者張宏／巴沙迪那即時報導
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66歲宣國軍日前過堂時，後頸部還貼有醫用膠帶。（法庭共用照片）
66歲宣國軍日前過堂時，後頸部還貼有醫用膠帶。（法庭共用照片）

AI摘要

文章摘要整理：

洛縣檢方指控亞凱迪亞華人夫婦以代孕名義剝削26名兒童，豪宅內全程監控、疑似虐待，且發現嬰兒骨灰與龐大資產。

亞凱迪亞26娃代孕華人夫婦宣國軍和與妻子Silvia Zhang16日在巴沙迪那高等法院出庭，庭上檢方展示更多其如何對待代孕孩子的細節，包括動態感應監控攝影機即時監控、宣「像個監獄長一樣」走過一間擺滿成排睡覺兒童的房間，並拿著手電筒來回巡視。從期盼出現奇蹟寶寶，到涉嫌監獄式虐童，是中美文化不同和中美關係緊張導致的「小題大作」？還是孩子被當作工具剝削的殘酷現實？

洛縣地方檢察官MacKenzie Teymouri16日在庭上花費近40分鐘講述案件細節，她表示，兩名被告利用自立及外部代孕機構，跨國及跨州招募代孕母親。被告以「尋求奇蹟寶寶、擴大家庭」為由，誤導並誘騙多名代孕母簽署合約，先後催生出多達26名兒童。警方於豪宅內發現，全屋安裝32個動態感應監控攝影機，所有房間均受到中央辦公室電視大螢幕的即時監控。她有看過影片，但不得不把影片調成靜音，因為視頻里的孩子們尖叫哭喊聲此起彼伏。

警方在一周多前搜查該住宅時，還發現一名代孕嬰兒的骨灰盒，骨灰盒是透過郵寄送到屋內的，這名嬰兒出生不久後在佛羅里達州夭折。宣和張從未打開過該郵件包裹，二人對孩子的福祉顯得「漠不關心」。這些孩子去年被兒童與家庭服務局（Department of Children and Family Services）帶走並安置後，他們「害怕去公園，因為他們從未去過戶外，他們沒去過學校，沒去過遊樂場，也沒去過餐館，就住在這所房子裡，親眼目睹室內各處發生的暴力事件。同時幾乎全天候學習數學、漢語和英語，無論年齡大小，都必須坐直集中注意力，否則就會挨打。」

Teymouri表示，根據檢方掌握的相關影片畫面顯示，宣走過一間擺滿成排睡覺兒童的房間，並拿著手電筒來回巡視，「像個監獄長一樣」。當其中一名孩子醒來時，宣還涉嫌用手背毆打對方，命令其繼續睡覺。

關於宣和張的關係，張的辯護律師表示，他認為兩人充其量只是某種工作助手或雇主與雇員的關係。他的當事人是一名全職房地產經紀人，持有房地產執照，曾為宣處理過房地產交易。這就是她的身分，這更多的是一種雇主與雇員的安排。她從未接觸過代孕母親，也沒有勸阻或恐嚇任何代孕母親不要出庭作證。兩人第一次出庭時，共用一個律師，不過最近的這次出庭兩人分別有辯護律師。

但是Teymouri表示，張在2019年被指控虐待兒童，將自己的女兒Helen留在車裡數小時，Helen為此撥打911報警，事發後張逃往中國，最後該案以調查不確定結案，Helen也在中國待了相當長的時間。同時近幾日的獄中電話錄音翻譯顯示，宣正在積極轉移資金以籌集目前設定的保釋金，抵押資產，並討論支付張的律師費。在電話中除討論轉移資金外，還討論一個超過5000萬元的數位資產。兩名被告居住在亞市1萬287平方英尺的大宅中，宣擁有龐大財務資源，2023至2025年間，相關帳戶交易額達2.5億元，2025年淨資產超過1億元，包括7200萬元的資產、500萬元的投資帳戶、價值800萬至900萬元的翡翠雕塑、價值超過100萬元的未開啟名酒和大量現金等。

南加代理孕母案，爆出21娃的宣國軍家裡保姆(圖左)正在打一名嬰兒耳光，前面一名兒...
南加代理孕母案，爆出21娃的宣國軍家裡保姆(圖左)正在打一名嬰兒耳光，前面一名兒童被罰蹲馬步。(洛杉磯高等法院)

精華 FAQ

  • 檢方稱兩人透過自立及外部代孕機構跨州、跨國招募母親，並以擴大家庭、尋求奇蹟寶寶為由誤導對方簽約，最後催生出多達26名兒童。

  • 警方表示屋內裝有32個動態感應攝影機，所有房間都被即時監看；孩子幾乎不曾外出，沒去過學校、公園或餐廳，長期在屋內生活並疑遭體罰。

  • 警方搜出一名夭折代孕嬰兒的骨灰盒，且檢方稱宣正在轉移資金、處理保釋金與律師費，相關帳戶與資產總額顯示其財力相當龐大。

亞凱迪亞 華人

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