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南加一周爆發5起野火 數小時延燒數百畝 6棟民宅受損

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17日，Norte Fire中被燒毀的位於San Juan Capistrano...
17日，Norte Fire中被燒毀的位於San Juan Capistrano房屋。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

南加州一周內爆發5起野火，強風與乾燥天候推升火勢，Norte Fire與Bryson Fire等案持續燃燒，當局維持疏散令並提醒居民留意最新警報。

據KTLA電視新聞報導，南加州一周接連爆發五起野火，強勁的聖塔安那焚風（Santa Ana winds）加劇火勢蔓延，多地發布疏散令。其中，橙縣聖克里門市（San Clemente）的Norte Fire燃燒面積達570英畝，至少六棟房屋受損或被燒毀，兩名消防員受傷；位於聖地牙哥縣的Henderson Fire規模最大，燃燒面積已達3132英畝。當局提醒，紅旗（Red Flag）警告持續生效期間，南加州仍面臨高度野火風險。

據加州消防廳（Cal Fire）資料，Norte Fire於16日上午11時30分過後，在聖克里門市最北端、Portico Del Norte與Eminencia Del Norte交界附近發生。強勁的聖塔安那焚風助長火勢，短短數小時內，燃燒面積便從最初的10英畝迅速擴大至數百英畝。截至17日上午，火場面積維持在570英畝，火勢控制率為5%。

橙縣消防局表示，起火地點周邊多棟住宅受到波及。截至17日上午，至少六棟房屋受損或被燒毀，另有2名消防員在滅火行動中受傷。當局已發布疏散令，相關命令仍然有效。

橙縣消防局公共資訊官Greg Barta在17日表示，消防人員將繼續全力撲救，並努力在確認安全後，讓居民盡快返回家園。他也感謝社區民眾的支持與配合。

Bryson Fire於15日下午4時40分左右，在洛杉磯縣馬里布（Malibu）地區的Encinal Canyon Road附近發生。強風吹襲增加消防人員控制火勢的難度，當局也針對附近山坡住宅區發布疏散令。不過，火勢控制工作已有進展。根據加州消防廳17日清晨發布的消息，野火的燃燒面積維持在147英畝，火勢控制率已達52%。尚無建築物受損或被燒毀的通報，但有一名消防員在滅火行動中受傷。

Norte Fire與Bryson Fire是本周稍晚南加爆發的五起野火中的兩起，另外三起分別為Henderson Fire、Scales Fire及Peak Fire。

此外，紅旗警告持續生效至17日晚間。紅旗警告代表氣象條件有利於野火發生及迅速蔓延，強風、乾燥環境等因素可能使火勢更難控制。

報導稱，截至17日上午，當局尚未公布這五起野火的確切起火原因。隨著消防人員持續投入滅火工作，受影響地區居民仍須留意官方發布的疏散命令及最新消防資訊。

Norte Fire於16日上午11時30分過後，在聖克里門提市最北端、Port...
Norte Fire於16日上午11時30分過後，在聖克里門提市最北端、Portico Del Norte與Eminencia Del Norte交界附近發生。強勁的聖塔安那焚風助長火勢，短短數小時內，燃燒面積便從最初的10英畝迅速擴大至數百英畝。截至17日上午，火場面積維持在570英畝，火勢控制率為5%。(橙縣消防局提供）

精華 FAQ

  • 根據報導，南加州在一周內接連爆發5起野火，分別包括Norte Fire、Bryson Fire、Henderson Fire、Scales Fire與Peak Fire，且多處受強風影響擴大燃燒。

  • Norte Fire目前燃燒面積達570英畝，至少6棟房屋受損或被燒毀，另有2名消防員在滅火時受傷；當局已發布疏散令，相關命令仍持續有效。

  • 紅旗警告持續生效至17日晚間，代表強風、乾燥等條件仍利於野火發生與迅速蔓延。當局提醒居民持續關注疏散通知與消防最新消息。

南加 野火 聖地牙哥

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