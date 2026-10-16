空屋剛裝修準備出租 房東開門傻眼：60陌生人正開趴

聖地牙哥一屋主剛完成房屋整修，準備迎接第一位租客，沒想到竟撞見約60名陌生人在開派對。圖為聖地牙哥縣警局執法示意圖。（取自聖地牙哥縣警局）

AI摘要 文章摘要整理： 聖地牙哥一棟剛翻修完、準備出租的空屋，竟被約60名陌生人闖入開派對，屋主報警後仍留下多處損壞，損失估逾3000元。

南加 一屋主剛完成房屋整修，準備迎接第一位租客 ，沒想到回屋拿工具，竟發現約60名陌生人在開派對。他表明自己是屋主、要求眾人離開，派對卻未立即結束。等人群散去，留下的是被踹壞的門、潑灑的油漆及損毀設備，屋主估計損失超過3000元，出租計畫也被迫延後。

NBC新聞報導，事件發生於10日晚，地點是聖地牙哥 Mira Mesa社區Parkdale Avenue一棟空屋。房屋近期才完成翻修，並已刊登出租廣告，當時尚未有租客入住。

屋主擔心遭報復，受訪時化名Ryu。他表示，當晚約9時30分回到房屋，原本只是想拿走留下的油漆及工具，卻撞見大批青少年與年輕人聚集。即使外頭下著大雨，車庫及側院仍擠滿人，眾人幾乎肩並肩站在一起。

Ryu當場高聲表明他是屋主，要求所有人離開，但這番話未能讓派對散場。他說，報警後在屋外等候約兩小時，期間來回踱步，眼看陌生人在其房產內聚集，感到相當無助。

據Ryu描述，有人踩上屋外的水管捲盤，打破浴室窗戶後爬進室內，再打開門讓其他人進入。警方抵達時，多數參加者已經離開；警員搜索房屋，未逮捕任何人。

等到能夠仔細查看屋況，Ryu才發現，花費心力整修的房子已遭破壞：一扇門被踹壞、前方房間被潑上油漆、窗戶破損，連煙霧偵測器也被毀。他估計修復費用超過3000元，原本準備與租客簽約，如今必須先處理損壞。

Ryu表示，整修房屋是為了家庭，看到成果遭人破壞，感到憤怒、沮喪，也覺得不被尊重。不過，身為家長的他並未將責任全歸咎參加派對的年輕人，而是認為孩子的行為與家庭教育有關。

NBC指出，這並非聖地牙哥首宗空屋遭擅自用來開派對的事件。今年夏季兩個月內，該電視台就記錄到15場空屋派對。