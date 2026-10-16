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黃仁勳解釋為何天天穿黑皮衣「我有30、40件」

記者趙健/即時報導
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黃仁勳近日在接受專訪時談到自己為什麼總穿皮衣。（路透）
黃仁勳近日在接受專訪時談到自己為什麼總穿皮衣。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

黃仁勳透露自己約有30、40件黑色皮衣，之所以常穿同款，是為了省去選衣服的決定，把精力留給更重要的事情。

輝達NVIDIA）執行長黃仁勳幾乎每次公開亮相，都少不了招牌黑色皮衣。這身造型早已成為他的個人標誌，但為什麼總是穿得差不多？黃仁勳近日在接受專訪時給出答案。

黃仁勳日前接受CBS News記者Jo Ling Kent專訪。當被問到究竟有多少件招牌皮衣時，他先表示自己有很多，因為妻子Lori經常買給他，隨後估計「大概30、40件吧。」

不過，真正讓黃仁勳多年維持相似穿搭的原因，並不是每天從數十件皮衣中精挑細選，反而是為了不用選。

「黑色就是沒有選擇。」黃仁勳解釋，每天穿一樣的衣服很好，因為不會有什麼意外，穿起來一樣，感覺也一樣。如此一來，就可以把注意力放到其他事情上。「這就等於做完一個決定，少一件需要操心的事。」

他還笑稱，其他人每天光是穿衣服可能就要做三、四個決定，但自己已經把這件事從每天需要考慮的事項中拿掉，「這太棒了」。

對黃仁勳而言，固定穿著的目的，就是把注意力留給更重要的事。他表示，這種做法有助於讓自己專注在真正重要的事情上，「我一醒來，就可以開始想重要的事。」

這身黑色皮衣如今已經和黃仁勳本人高度綁定。無論是輝達大型發表會、科技活動或媒體採訪，他經常以黑色皮衣亮相，成為外界辨識度最高的科技企業領袖造型之一。

他的皮衣甚至成為收藏品。今年7月，一件黃仁勳曾穿過並親筆簽名的Tom Ford黑色皮衣在蘇富比拍賣。這件皮衣原先估價約4萬至6萬元，最終以96萬元成交，所得用於慈善。

精華 FAQ

  • 他表示固定穿一樣的衣服，可以避免每天在穿搭上耗費心力，減少不必要的決定與意外，讓自己把注意力集中在更重要的工作與思考上。

  • 他在受訪時估計自己大約有30、40件黑色皮衣，並提到很多都是妻子Lori經常買給他的，所以衣櫃裡其實有不少同類型的選擇。

  • 因為這身造型已和他高度綁定，辨識度很高；今年7月，一件他穿過並親筆簽名的Tom Ford黑皮衣在蘇富比拍賣，最終以96萬元成交，所得用於慈善。

輝達 黃仁勳 NVIDIA

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