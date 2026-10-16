我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

21娃案宣國軍日服32種藥、恐死獄中求保釋 法官拒

紐約免費渡輪「美到失語」 粉紫晚霞映自由女神 華人連搭4趟

21娃案╱宣國軍日服32種藥、恐死獄中求保釋 法官拒

記者張宏／巴沙迪那即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
律師Mitchell Krems（左）強調宣國軍（中）沒有犯罪記錄，對社區不會造...
律師Mitchell Krems（左）強調宣國軍（中）沒有犯罪記錄，對社區不會造成危害，且過去17個月都沒有離開美國，因此沒有逃跑的嫌疑。（本報資料照）

AI摘要

文章摘要整理：

亞凱迪亞代孕虐養案中，法官認為宣國軍夫婦具巨額財富與多國護照，有潛逃可能，遂拒絕降保並維持各2,000萬元保釋金。

亞凱迪亞代孕虐養案的被告宣國軍與他的妻子Silvia Zhang 16日在巴沙迪那高等法院出庭討論保釋事宜。法官Carolina V. Lugo最後正式拒絕兩人無條件釋放的請求，且拒絕降低兩人保釋金，維持兩被告各2000萬元的保釋金。法官認為，被告擁有巨額財富和多國護照，存在逃往他國風險。案件下次過堂日期是12月16日。

原定16日上午8時30分的過堂，宣國軍與Silvia Zhang 下午三時才現身法庭，現場各家媒體等候多時，兩人都穿橘色囚服，且現場有中文翻譯為其同步翻譯。宣國軍戴白色口罩坐在輪椅上，躲在角落裡，在律師為其講述保釋理由，尤其講到其健康情況時，他會指指自己右側後腦勺貼著的紗布及身上的病情。他有時還會和下面聽審的熟人有一些眼神交流。Silvia Zhang則全程背對觀眾席，一直保持側身看法官的姿勢。

律師Mitchell Krems強調宣國軍沒有犯罪記錄，對社區不會造成危害，且過去17個月都沒有離開美國，因此沒有逃跑的嫌疑。宣國軍被關押的一周多時間，身體狀況堪憂，現在甚至沒有取得醫生開的處方藥。Mitchell Krems認為，持續關押對宣國軍的健康構成重大風險，「他每日需吃32種藥，但監獄得不到很好醫療和飲食照顧，讓他的健康日益惡化，甚至瀕臨死亡」。

Mitchell Krems說，現在宣國軍已無法自由接觸相關兒童，宣國軍的護照已被查扣。即使是殺人犯，保釋金通常是百萬，宣國軍的保釋金竟然要2000萬，這是不合理的。「如果他真的有2000萬現金可用，他早就獲得保釋」。問題在於，他無法迅速變現持有的資產，因此無法籌措到足以支付保釋金的款項，且目前缺乏足夠證據證明宣國軍保釋後會逃跑，因此希望能將保釋金降為500萬元。

法官Carolina V. Lugo認為，洛縣監獄醫院可為宣國軍提供足夠的醫療照顧，且宣國軍坐輪椅，也不是永久性的。

檢方則用半個多小時陳述宣國軍夫婦的罪行，其中很多細節都曾披露，包括宣國軍家裡至少有32個攝像頭全程監控，其目前有26個孩子，多數孩子都在五歲以下，最小的只有一個月。這些孩子每天接受數學、英文和中文等教育，保母會因孩子沒有保持坐姿、說話、笑或睡著等行為施加體罰，包括使用棍棒擊打孩子的手、手臂、臉部、頭部及背部。踢打孩子、粗暴地將孩子扔到桌子上、拉扯孩子的手、多次打孩子屁股。「在走廊、樓梯、入口大廳、廚房、學習區、浴室及臥室裡，都發生過這些事」。

檢方還特別強調，部分影片顯示，單一孩子在某些情況下，遭棍棒擊打超過100次，宣國軍夫婦還教孩子們，如果有人問是否有保母打他們，就回答NO。影片還顯示，宣國軍夫婦會討論這些保母應該如何管教孩子，會刻意避免表現得過於嚴厲，但有時又希望保母打得更用力，或採取更嚴厲手段。他們會把保母叫進辦公室，對她們進行訓話，並播放相關影片給她們看。雖然沒有任何一次單獨的擊打，嚴重到足以造成重大身體傷害，但這種虐待行為的持續性與反覆性，才是真正令人擔憂的地方。

法官Carolina V. Lugo表示，根據電話紀錄及她所聽到相關證據描述，她對宣國軍夫婦可能潛逃風險有所顧慮。之前也發生過有人用去墨西哥治療為由，逃亡中國的案例。宣國軍夫婦所擁有的財富及相關帳戶和其他文件紀錄，顯示這些資金實際可能被用來協助他們採取離開的行動，他們具有相當的利益動機。因此Carolina V. Lugo決定維持兩被告各自2000萬元的保釋金。

亞凱迪亞代孕虐養案的被告宣國軍與妻子Silvia Zhang 16日在巴沙迪那高...
亞凱迪亞代孕虐養案的被告宣國軍與妻子Silvia Zhang 16日在巴沙迪那高等法院出庭討論保釋事宜。（記者張宏／攝影）

精華 FAQ

  • 巴沙迪那高等法院法官Carolina V. Lugo拒絕兩人無條件釋放，也不降低保釋金，仍維持宣國軍與Silvia Zhang各2,000萬元，理由是有逃亡風險。

  • 辯方指宣國軍沒有前科、已被收押且護照遭查扣，並稱他健康嚴重惡化，每日需服32種藥，監獄醫療與飲食不足，若持續羈押恐危及生命。

  • 檢方指出宣國軍夫婦擁有巨額財富、多國護照與多項帳戶文件，且可動用資金安排離境；法官也提到曾有人以赴墨西哥治療為名，實際逃往中國的案例。

亞凱迪亞 護照

上一則

「以為快沒命」小學五年級華童 機智救溺水媽

延伸閱讀

獨／華男虐14童案 檢要1億保釋金：他付得出

獨／華男虐14童案 檢要1億保釋金：他付得出
宣國軍代孕虐養案 保釋金僅次紅二代涉嫌殺前男友案

宣國軍代孕虐養案 保釋金僅次紅二代涉嫌殺前男友案
「再打使勁點」21娃代孕風波 華人夫婦今被捕

「再打使勁點」21娃代孕風波 華人夫婦今被捕
涉21娃案 宣國軍常自稱川普顧問 共和黨大金主

涉21娃案 宣國軍常自稱川普顧問 共和黨大金主

華男為何代孕生21娃？其律師透露原因…

華男為何代孕生21娃？其律師透露原因…
涉代孕虐養21娃 華人夫妻被捕⋯今日5件事

涉代孕虐養21娃 華人夫妻被捕⋯今日5件事

熱門新聞

加州6.3萬退休公務員，每年領取至少10萬退休金，總額達63億。（示意圖取自Pexels）

「什麼都不做」加州6萬人坐享10萬以上退休金 最高46萬

2026-10-12 14:21
攜帶大額現金入境或存入銀行，應了解申報規定，刻意拆分現金交易以規避申報，可能觸法。（AI生成示意圖）

夫妻各帶幾千元入境 被海關請入「小黑屋」 原因...

2026-10-13 20:45
38歲台灣女林喬音（Lin Jo Yin，音譯）涉嫌盜刷信用卡，該女子在準備從印第安納州搭機返台時遭機場警方逮捕，目前已被移送肯塔基州。（Bowling Green Police Department）

華女搭飛機返台灣前突被捕 牽出這起案件

2026-10-14 15:00
南加州一名媽媽應徵月薪4200美元的居家轉寄包裹工作，開始後察覺可疑並報警。圖為包裹示意圖。(Pexels）

僅收發包裹月入4200元 女子以為找到理想工作 結果…

2026-10-12 20:56
消費者發現，15.01元的外賣訂單被加上40元小費。(Unsplash.com示意圖)

外賣打包15元竟收40小費 顧客已在小費欄畫「X」結果?

2026-10-14 20:40
華女留學生在洛杉磯國際機場LAX入境時，遭遇ICE人員抓捕。圖為入境示意圖，非當事人。（記者邵敏╱攝影）

華女生入境被抓捕 無不良紀錄 ICE：任何人都能抓

2026-10-11 21:20

超人氣

更多 >
17歲天才陳廣宇 離職Kimi前進矽谷 傳加入Claude團隊

17歲天才陳廣宇 離職Kimi前進矽谷 傳加入Claude團隊
哈利、梅根返英後首度同框重訪諾丁漢 群眾反應曝光

哈利、梅根返英後首度同框重訪諾丁漢 群眾反應曝光
白宮發言人：中國連像樣的廁所都沒有

白宮發言人：中國連像樣的廁所都沒有
上任僅5天就被炒？川普勸白宮發言人：不如重新考慮

上任僅5天就被炒？川普勸白宮發言人：不如重新考慮
哈林罕揭10年婚姻內幕 不讓張嘉欣跟「自己比較安心」

哈林罕揭10年婚姻內幕 不讓張嘉欣跟「自己比較安心」