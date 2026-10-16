「以為快沒命」小學五年級華童 機智救溺水媽

柯汶那山谷聯合學區表彰英勇救母的Raymond Chen（圖右）。圖為Raymond Chen與母親Jade Chen。（Covina-Valley Unified School District）

AI摘要 文章摘要整理： 美國加州一名小學五年級華童在自家泳池發現母親溺水後，冷靜以背後推送方式將她救上岸，成功化險為夷，獲地方各界讚為小英雄。

NBC新聞網報導，美國加州 柯汶那市一名就讀小學五年級的華童，日前在自家後院泳池目睹母親溺水遇險時臨危不亂，英勇跳入水中將母親救起，成功挽回一條寶貴性命。其機警英勇的事蹟在地方引發熱烈迴響，獲讚為「小英雄」。

獲救母親陳潔德（Jade Chen，音譯）與兒子陳雷蒙（Raymond Chen，音譯）事發當天正於自家後院泳池戲水，未料原本輕鬆的休閒時光，瞬間演變成驚險意外。

陳雷蒙回憶，當時他在泳池最深處游泳，媽媽在泳池中央，結果媽媽的腳突然嚴重抽筋，隨後開始下沉並慌亂掙扎。

陳潔德回想當時情況仍心有餘悸，她表示腿部劇痛讓她動彈不得，「那時全身無力，唯一的求救呼喊就只有兒子的名字『雷蒙』。我當時以為自己要沒命了。」

雷蒙見狀意識到情況危急，已沒有足夠時間向外界求援，決定靠自己的力量施救。然而他清楚自己身形嬌小，若直接拉扯母親，恐被一同拖入水中；於是他靈機一動，決定改採從後方推動的方式，全力將母親推向岸邊。

「我當時感受到一雙稚嫩的小手慢慢推著我，一步步把我推向泳池邊緣，」陳女士說道。這項冷靜且正確的判斷，最終讓兩人化險為夷、平安上岸。

事後，鄰近的歐溫岱市政府及警局皆對雷蒙的英勇救援表達公開讚揚，其所屬的柯汶那山谷聯合學區（Covina-Valley Unified School District）亦特別表揚其卓越善行。

度過劫難後，陳潔德感觸深刻地說：「我曾問他：『為什麼當時不找其他大人幫忙？』他告訴我，他怕如果跑去叫人，媽媽可能就死了，他會再也見不到我。聽完這番話，我抱緊了他，對他說：『兒子，謝謝你。』」