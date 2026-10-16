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北京出生15歲赴美經營乾洗店 李飛飛如何化身「AI教母」、公司賣出82億

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華女15歲赴美經營乾洗店 今成AI教母公司賣出82億

記者王若然／即時報導
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被譽為「AI教母」的李飛飛（右），聯合創辦的WorldLads公司被晶片大廠超微...
被譽為「AI教母」的李飛飛（右），聯合創辦的WorldLads公司被晶片大廠超微（AMD）以82億元的全股票交易收購。圖左為AMD執行長蘇姿丰。（取自Feifei Li網站）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：李飛飛15歲赴美白手起家，曾協助家人經營乾洗店維生。
  • 重點二：她創辦ImageNet推動深度學習崛起，獲封「AI教母」
  • 重點三：其創辦的World Labs遭AMD以82億元全股票交易收購。

被譽為「AI教母」的李飛飛（Feifei Li），創辦ImageNet公司開啟AI深度學習時代，她聯合創辦並擔任執行長的新創公司WorldLads，日前被美國晶片大廠超微（AMD）以82億元的全股票交易收購。這樣一位在美國AI行業叱吒風雲的人物，青少年時隨父母移民美國，來時她身上只有20元，並幫助父母在紐澤西州郊區經營乾洗店。

根據「Startup Fortune」以及「財星（Fortune）」等媒體報導，1976年，李飛飛出生於北京，父親是一名工程師，母親則是教師。書房裡的工程圖紙與電子零件，成為她最早接觸科學的啟蒙教材。

赴美從底層做起

童年時期，她隨家人遷居四川。當地中學讓她的理科天賦得到充分發展。她喜歡拆解舊電器、研究其中的運作原理，也常購買電子元件進行實驗。這種親自動手探索的熱情，為她日後投身科研埋下種子。

李飛飛15歲隨父母移民美國，與原先期待不同，現實生活的艱難遠超想像。一家人擠住在紐澤西州Parsippany小鎮的一間小房子裡。當時幾乎不會英文，家境也不寬裕，她身上僅有20元。父母靠收銀工作維生，她則在中餐館打工。她考進普林斯頓大學時，母親健康惡化，全家為生計開了一家乾洗店。

李飛飛笑稱自己是店裡的「執行長」。由於全家只有她會說英文，她一邊寫物理作業，一邊包辦接電話、應付檢查、招呼客人和處理帳單等大小事務。後來她到加州理工學院攻讀博士，仍遠距經營乾洗店，直到博士班念到一半才放手。她告訴彭博社，這段經歷讓她學會韌性，而韌性正是科學與人生都不可或缺的特質。

創業不被看好

正是這樣的「韌性」，讓她在創辦ImageNet初期克服大多數人的質疑，堅持方向。該公司創辦的科技大背景，是當時電腦視覺研究陷入瓶頸，演算法效果不佳，卻沒人知道原因。李飛飛跨出電腦科學，從心理學、語言學和人類如何組織世界的研究中尋找線索，發現一個被忽略的事實：人類是從大量經驗中學習，但電腦只靠幾百張圖片的資料集在學。她直言，當時研究用的資料集實在太小。

李飛飛2007年提出要建立一個規模大到近乎不可能的圖像資料集時，一位導師曾警告，這個想法走得太遠。當時多數研究員認為，真正的瓶頸在演算法，而非資料。李飛飛後來回憶，在ImageNet出現之前，大家並不相信資料的力量。

她帶著一群不太有耐心的研究生，硬是打造出前所未有的ImageNet。

打造神經網路 被稱「AI教母」

轉捩點出現在2012年。以ImageNet訓練的神經網路AlexNet一舉打破所有既有紀錄，讓學界意識到深度學習真的可行。AlexNet由「AI教父」Geoffrey Hinton與其學生共同開發，這次突破也為日後的大型語言模型奠定基礎。李飛飛當時只把ImageNet視為研究上順理成章的下一步，卻因此贏得「AI教母」的稱號。

近20年後，李飛飛現任史丹福大學教授，同時是新創公司World Labs的共同創辦人兼執行長。該公司已被超微以82億元收購，全案預計2026年底前完成，屆時李飛飛將加入超微並出任執行副總裁暨首席科學家。

對於「AI教母」這個稱號，她坦言起初覺得尷尬，但最終選擇接受。她在2024年財星最具影響力女性高峰會上說，科技史上有太多男性被稱為開國元勳或教父，如果女性這麼輕易拒絕這樣的頭銜，女性的聲音又在哪？

被譽為「AI教母」的李飛飛，聯合創辦的WorldLads公司被晶片大廠超微（AM...
被譽為「AI教母」的李飛飛，聯合創辦的WorldLads公司被晶片大廠超微（AMD）以82億元的全股票交易收購。（取自Feifei Li個人網站）

精華 FAQ

  • 她15歲隨父母移民美國，住在紐澤西州小房子裡，幾乎不會英文，身上僅有20元，還得在中餐館打工並幫家裡經營乾洗店。

  • 她建立大規模圖像資料集ImageNet，讓研究界看到資料的重要性；2012年AlexNet以此訓練成功後，深度學習被證明可行，她也因此獲得稱號。

  • AMD以82億元的全股票交易收購李飛飛共同創辦的World Labs，預計2026年底前完成；屆時她將加入AMD，出任執行副總裁暨首席科學家。

移民 超微

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