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每月替多客人「打手槍」 64歲華女：不敢請員工

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一名64歲華女按摩店經營者涉嫌提供色情服務，向警方承認每月替七、八名男客提供手部...
一名64歲華女按摩店經營者涉嫌提供色情服務，向警方承認每月替七、八名男客提供手部性服務。(Marathon County Sheriff's Department)

AI摘要

文章摘要整理：

威州64歲華女按摩店經營者王麗華涉提供色情服務，被控經營色情場所等罪；她承認每月替多名男客提供手部性服務，案件仍在法院審理中。

一名64歲華女按摩店經營者涉嫌提供色情服務，向警方承認每月替七、八名男客提供手部性服務，還稱相關收入都有報稅。她遭起訴經營色情場所等罪，15日在威斯康辛州法院首次出庭。

據Wausau Pilot & Review報導，被告王麗華（Lihua Wang，音譯）住在威州Schofield，經營Schofield大道的Sakura Spa按摩店。警方13日搜索店面並將她逮捕，她15日透過視訊，在翻譯協助下於Marathon縣法院出庭。

她面臨經營色情場所、賣淫、拉皮條等指控。其中經營色情場所屬重罪，最高可判六年監禁；其餘為輕罪，每項最高可判九個月。目前案件仍在審理中。

起訴書指出，調查始於2024年2月一宗匿名舉報，指店內按摩經常涉及性接觸。同月29日，一臥底警員假扮新客上門，據稱一員工在按摩過程中，多次未經同意觸碰其生殖器，並提出加付20元提供額外服務，遭警員拒絕。

臥底警員事後透過照片，指認王麗華是當天安排按摩的人。不過，起訴書也明確指出，她並未親自替警員按摩或進行相關觸碰；性侵指控是以她涉嫌參與該犯罪的共犯身分提出。

警方此後持續監視店面至2026年，並稱發現該店在2025年10月幾乎每天於分類廣告網站的伴遊欄刊登廣告，使用衣著清涼的亞裔女照片。起訴書另引述網路評論，指店內員工會加收費用提供性服務。

據起訴書，王麗華最初否認違法，稱只提供按摩，之後才承認曾收錢替男客提供以手刺激生殖器的性服務。她估計每月約有七、八名這類客人；警方據此推算，自她2016年開始在店內工作以來，可能累計840至960次。

王麗華告訴調查人員，她原本是店內員工，新冠疫情期間，原經營者返回中國後，她才接手管理，但她並未買下這家店。她負責支付房租、水電及稅款，有時也透過微信等社群平台的按摩論壇招募員工。

她表示，店內每小時按摩收費70元，若由其他員工服務，她留下40元、員工取得30元，自己每年從店內取得的收入約為3萬至4萬元。她並向警方稱，性服務收入也有報稅，但否認曾收錢與客人性交。

她還告訴警方，目前店內只剩她一人工作，因為她擔心員工做出違法行為。起訴書另指出，她承認知道收錢替客人提供手部性服務是違法的。

調查人員未查到她持有威州按摩治療師執照的紀錄，她則稱自己持有中國核發的執照。警方另在她住處及店內發現藏放的現金，估計約3500至4000元；她表示，這些錢屬於自己，來自店內工作所得。

法院將現金保釋金訂為2000元，並要求她交出護照、留在威州。

精華 FAQ

  • 她被控經營色情場所、賣淫與拉皮條等罪，其中經營色情場所屬重罪，最高可判6年；其餘多為輕罪，每項最高可判9個月，案件仍在審理。

  • 調查起於2024年2月的匿名舉報，臥底警員上門後指稱遭員工未經同意觸碰生殖器並遭加價邀約；警方再持續蒐證，並查出店內廣告與評論內容。

  • 她承認每月約替7、8名男客提供手部性服務，稱相關收入也有報稅；同時說自己負責房租、水電與招募，年收入約3萬至4萬元。

報稅 威斯康辛州 賣淫

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