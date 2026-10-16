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加州女替狗登記投票 認罪付1500元製作反舞弊看板

記者楊青╱即時報導
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以狗名字兩度非法投票的Laura Lee Yourex被下令支付1500元製作四...
以狗名字兩度非法投票的Laura Lee Yourex被下令支付1500元製作四面反選舉舞弊看板，而看板上的主角，正是她當年「投票」的愛犬。（橙縣檢察官辦公室）

AI摘要

文章摘要整理：

橙縣一名女子替愛犬登記投票並曾成功計票，後遭起訴認罪，最終須支付1500元製作反選舉舞弊看板。

橙縣一女子將愛犬登記為選民，獲寄郵寄選票。更不可思議的是，這隻狗在2021年加州州長罷免選舉中完成投票，並計入選舉結果；到2022年初選，同樣以狗名義投的選票才遭駁回。涉案女日前認罪，並被罰支付1500元製作反選舉舞弊看板。

橙縣檢察官辦公室16日表示，涉案女與檢方達成協議，她將支付1500元製作四面反選舉舞弊看板。看板上的主角，正是她當年在社媒炫耀「投票」的愛犬。這些看板將設置在橙縣55號及22號公路沿線，持續展示至11月3日期中選舉。

檢方指出，現年64歲、住在橙縣柯斯塔梅沙的Laura Lee Yourex，2020年5月左右，以愛犬Maya Jean Yourex的名義提交選民登記資料，將狗登記為選民。2021年加州州長罷免選舉及2022年初選期間，她分別收到寄給愛犬的郵寄選票，並以狗的名義投票。

檢方指出，Yourex 2022年1月曾在社體發照片，畫面中的愛犬戴著「我已投票」（I voted）貼紙，旁邊還有寄給狗的選票。2024年10月，她又發布狗名牌與郵寄選票的照片，並寫道：「Maya仍然會收到選票」。當時，Maya已經去世。

檢方指出，Maya在2021年加州州長罷免選舉中的選票成功計入；但2022年初選，以狗名義投下的選票受質疑，最終遭駁回。

根據選舉規定，登記選民必須填寫選民登記宣誓書，提供姓名、居住地址、出生日期及政黨偏好等資料，並聲明自己是美國公民。登記文件須在偽證罪處罰規定下簽署。檢方指出，目前加州州級選舉的選民登記，並不一律要求提供居住證明或身分證，這不代表任何人或動物都可以合法登記投票。選民仍須符合公民身分及其他法定資格。

Yourex於2025年9月遭起訴，原本面臨五項重罪指控，包括偽證、提交虛假或偽造文件、兩項無投票資格卻投票，以及將不存在的人登記為選民。

檢方最後撤銷其中四項重罪指控，並將另一項重罪改為輕罪。Yourex承認一項明知對方並非真實存在的人，仍將其登記為選民的輕罪。

作為認罪協議的一部分，她須支付1500元，製作四面反選舉舞弊看板。看板上印有愛犬Maya戴著「我已投票」貼紙、與寄給牠的選票合影照片，並寫著：「不要像狗一樣。選舉舞弊是犯罪。」。看板同時列出橙縣地方檢察官辦公室的選舉舞弊舉報專線。

橙縣檢察官辦公室呼籲，民眾若掌握任何涉嫌選舉違規的資訊，可撥打舉報專線714-721-7578，或透過電郵[email protected]向檢方提供線索。

精華 FAQ

  • 檢方指控她替愛犬登記為選民，還在2021年罷免選舉與2022年初選中以狗名義投票，涉及偽證、虛假文件及無投票資格卻投票等罪名。

  • 作為認罪協議的一部分，她須支付1500元，製作4面反選舉舞弊看板，並把愛犬Maya戴著「我已投票」貼紙的照片與舉報資訊一併展示。

  • 因為狗名義投出的郵寄選票在2021年曾被計入選舉結果，直到2022年初選才遭駁回，凸顯選務審查漏洞與選舉舞弊風險。

加州 投票 橙縣

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