塗鴉不再是單純破壞 不昔犯法背後竟是商品促銷流水線

4人塗鴉團夥準備大規模塗鴉的樣本。（記者楊青/攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 洛杉磯4名男子被控對多處歷史與大型建築大規模塗鴉，並以影片和周邊商品包裝牟利，造成業主逾17萬元修復損失，最高恐面臨10年4個月刑期。

洛杉磯 街頭塗鴉愈演愈烈，洛杉磯縣檢察官辦公室15日起訴四男，該團夥過去一年涉嫌對洛杉磯市中心10多處歷史和大型特色建築大規模塗鴉。他們攀爬高樓、沿建築外牆噴漆，並利用無人機拍攝犯案過程，再透過販售相關周邊商品牟利，造成業主超過17萬元的修復損失。四人中刑責最重者，將面臨最高超過10年刑期。

洛杉磯縣檢察長霍克曼（Nathan Hochman）和洛杉磯市警察局長麥唐諾（Jim McDonnell）共同表示，四人分別是洛杉磯居民Javier Rezendez Rocha、Pico Rivera居民Michael Ray Gonzales、西柯汶那居民Francisco Rodriguez Aguilar，以及洋邊市居民Richard Evan Ward II。

38歲的Rocha自2018年起在洛杉磯水電局擔任電氣技術助理，被控12項涉及以塗鴉汙損財物、損失達400元或以上重罪。Gonzales被控7項同類重罪；Rodriguez Aguilar及Ward則各被控2項同類重罪。

檢方表示，若所有指控成立，Rocha最高可能面臨10年4個月監禁，Gonzales最高7年，另外兩人各最高3年8個月。

霍克曼表示，被告涉嫌將洛杉磯建築物當作個人宣傳看板，留下大量塗鴉，讓業主承擔高昂修復費用。

檢方稱，這波塗鴉從2025年8月持續至2026年8月，主要鎖定洛杉磯多處高樓建築。被告涉嫌利用梯子及專業攀爬裝備登上建築頂部，再沿建築外牆向下噴漆，將塗鴉延伸至大面積牆面。部分行動還使用無人機拍攝，以記錄塗鴉成果及過程。檢方進一步指稱，涉案人士不僅留下塗鴉，還透過販售與塗鴉相關的周邊商品獲利。

麥唐諾表示，涉案者涉嫌鎖定市內一些具代表性的建築與公共空間，造成近17萬5000元的有據可查損失。

霍克曼和麥唐諾均表示，公共塗鴉不僅影響城市美觀，也讓大眾生活品質打折扣，還造成業主與社區無辜承擔清除成本；如果遭破壞的是歷史建築，維持原有外觀與材料特色的修復難度極大。

霍克曼指出，在一段相當長的時間，加州法規對塗鴉和破壞公共場所的犯罪懲治相當寬鬆，甚至有法官認為，在公共場所塗鴉沒有受害人，可從寬處理。2022年洛杉磯一法官對一名造成7000多元損失的塗鴉犯只輕判400元罰款和50小時社區服務。

洛縣檢察官辦公室提供的4人塗鴉團夥過去一年塗鴉的洛杉磯市中心歷史建築。（記者楊青/翻拍）

塗鴉團夥作案時使用的噴漆、繩索、高空攀爬設備和槍械。（記者楊青╱攝影）

洛縣檢察官辦公室提供的4人塗鴉團夥過去一年塗鴉的洛杉磯市中心歷史建築。（記者楊青/翻拍）

4人塗鴉團夥準備大規模塗鴉的樣本。（記者楊青/攝影）

塗鴉團夥作案時使用的噴漆、繩索、高空攀爬設備。（記者楊青╱攝影）

洛縣檢察官辦公室提供的4人塗鴉團夥過去一年的塗鴉地圖。（記者楊青/翻拍）

洛縣檢察官辦公室提供的4人塗鴉團夥過去一年塗鴉的洛杉磯市中心歷史建築。（記者楊青/翻拍）

塗鴉團夥作案時使用的噴漆、繩索、高空攀爬設備。（記者楊青/攝影）

洛縣檢察官辦公室提供的4人塗鴉團夥過去一年塗鴉的洛杉磯市中心歷史建築。（記者楊青/翻拍）