華人兩代都是市議員：父在台北 女兒在加州

劉令淳（右）與父親劉樹錚。（劉令淳提供）

AI摘要 文章摘要整理： 爾灣市議員劉令淳在父親劉樹錚從政與律師精神影響下投身公共服務，並在父親辭世後仍照常出席市議會，展現責任感。

爾灣 市第一區市議員劉令淳（Melinda Liu）兩年前在社區高呼聲下當選市議員，成為該市首位能流利說中文的市議員，也是擔任該職的首位台裔。如今她競選連任，希望可以繼續服務社區。而鮮為人知的是，劉令淳的父親劉樹錚曾經是台北市議員，父女兩人從政生涯的傳承，如今在巧合推動下，跨過大洋命運般地重疊。

劉令淳兩年前在爾灣市重劃選區時，在社區和眾多朋友力推下，成為第一選區市議員。劉令淳本業是律師，在此之前從未想過要當市議員。對她的父親劉樹錚而言，更是沒想到女兒來到異國，在美國的城市成為市議員。劉令淳16歲來美，她說，其實在美國，作為移民的地方，剛開始沒有想要從政。後來因為參加很多社區活動，認識很多人，都建議她出來選，才順理成章踏入市議會。劉令淳回憶，在宣誓成為市議員那晚，父親很高興，坐在第一排，現場打視訊電話給在紐約的姑姑報喜。

劉樹錚已經辭世。他生前在台灣法律界名聲赫赫。曾在江南案中擔任情報局局長汪希苓的辯護律師。他也曾擔任國防部法官、檢察官，以及台北市議會第四、五屆議員等。

劉令淳說，父親的律師和市議員生涯其實深深影響了她。在父親首次競選台北市議員時，她才三、四歲。印象中，父親參與台北捷運建設，改善民生以及為警員升級保護裝備等。她說，不管是從業律師還是市議員，他都竭力服務於人民。讓她印象最深刻的一件事，是在她八歲多時，看到電視上有競爭對手抹黑父親，劉令淳說，「這些人是壞人，他們說你不好的話。」而父親則說，「他們不是壞人，是我議會的同事。」這教會劉令淳，即便受到對方的刻意抹黑，也不能自私地隨著自己的性子不相往來，拒絕合作。劉令淳說，她記得父親經常工作好幾個小時，很少在家中見到他。而父親的律師生涯也啟發她後來成為律師，幫助他人。

讓很多人意外的是，劉令淳的父親劉樹錚2025年12月7日辭世後，劉令淳照常出現在兩日後、即9日的市議會例會。她說，「很多人以為我不會去了。」而市府也告訴她可以在家線上參加會議或請假。不過，劉令淳說，如果爸爸知道，他一定會講，「那你就去好了。」9日晚的市議會，探討了很多重大項目，開了約12個小時，劉令淳說，雖然有很多有爭議的案子，但很感激都在那晚順利解決。市府人員也在當晚會議後，表達了對她出席議會的感激。

兒時的劉令淳與父親劉樹錚。（劉令淳提供）

劉樹錚（中）與太太華企菁（左）參加女兒劉令淳就職典禮。（劉令淳提供）