香蕉怎麼放不容易黑？別一直放桌上 熟後這樣保存

當香蕉已經熟到自己喜歡的程度後，放進冰箱反而可以延緩繼續成熟，延長食用時間。（示意圖取自Unsplash/Fabrizio Frigeni）

AI摘要 文章摘要整理： 香蕉要保存得更久，關鍵在控制乙烯、溫度與碰傷；熟透後再冷藏最能延緩變質，即使外皮變黑，果肉未必已經腐壞。

香蕉買回家時明明還黃澄澄，沒過幾天卻突然布滿褐色斑點，甚至整根變黑，是不少家庭經常遇到的情況。其實香蕉成熟速度除與本身釋放的乙烯有關，保存溫度、擺放位置，以及旁邊放了什麼水果，都可能影響它變熟的速度。想讓香蕉多放幾天，保存方式很重要。

生活網站The Thrifty Apartment近日整理香蕉保存方法指出，香蕉在成熟過程中會釋放乙烯，這種氣體又會進一步促進成熟，因此常讓人感覺香蕉從「剛剛好」到過熟只有短短幾天。

香蕉旁邊放了什麼，可能讓這個過程加快。蘋果、酪梨、梨、桃子等水果在成熟過程中同樣會釋放乙烯，如果與香蕉放在一起，周圍乙烯濃度增加，會加快香蕉成熟。

除了乙烯，溫度也是影響香蕉成熟速度的重要因素。戴維斯加大採後技術研究與資訊中心資料顯示，溫度會影響香蕉的成熟速度。還沒有完全成熟的香蕉最好放在室溫下陰涼、通風處，避免陽光直射，也不要靠近爐灶等熱源。

另一個簡單方法是減少香蕉受到擠壓。香蕉長時間平放在檯面上，接觸面容易承受重量並出現碰傷或壓痕，這些部位也更容易變褐。使用香蕉架將整串香蕉懸掛起來，可以減少香蕉與桌面的接觸和擠壓。不過，這種方法主要是減少碰傷，不能大幅延長保存期限。

常見「包香蕉蒂」的方法也有幫助。內布拉斯加大學林肯分校的專家建議，可使用塑膠膜或鋁箔包覆香蕉蒂部，以幫助減緩成熟。

不過，相較之下，掌握冷藏時機更值得注意。不少人以為香蕉絕對不能放冰箱，其實要看成熟程度。仍呈綠色或尚未成熟的香蕉不宜太早冷藏，因為低溫可能干擾正常成熟；但當香蕉已經熟到自己喜歡的程度後，放進冰箱反而可以延緩繼續成熟，延長食用時間。

冷藏後還可能出現一個容易讓人誤會的現象：香蕉皮很快變成深褐色甚至黑色，但這並不代表裡面的果肉已經壞掉。內布拉斯加大學林肯分校的專家指出，成熟香蕉冷藏後外皮可能變黑，但果肉仍可維持良好狀態數天。以後看到香蕉皮變黑，不必急著直接丟掉，可先剝開查看果肉狀況。

已經切開或去皮的香蕉則不同。果肉接觸空氣後會因氧化逐漸變褐，可在切面抹上少量檸檬汁等酸性果汁，幫助減緩褐變，再放入密封容器冷藏。