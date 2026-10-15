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南加巨浪吞船 男子受困幾乎滅頂 直升機驚險救命

編譯陳盈霖／即時報導
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救難人員垂降至受困船隻。（海岸防衛隊）
救難人員垂降至受困船隻。（海岸防衛隊）

AI摘要

文章摘要整理：

南加州巨浪來襲，一名男子駕船在科羅那多外海擱淺進水，美國海岸防衛隊派直升機垂降救援，終於在驚險情況下把人平安救出。

紐約郵報報導，南加州沿岸部分城市，近日遭巨浪襲擊海水倒灌，一名男子駕駛的船隻，11日亦受困於巨浪中。猛烈浪潮接連拍打船身，情況危急。美國海岸防衛隊（U.S. Coast Guard，USCG）緊急出動直升機救援，將幾乎滅頂的男子成功救出。

這起驚險事件發生於聖地牙哥縣科羅那多（Coronado）附近海域。當天凌晨4時左右，911接獲男子報案，表示他的船於海上擱淺，船艙不斷進水。聖地牙哥海岸防衛隊出動救援小組。儘管成功找到受困船隻，然當地水域過淺，加上海象惡劣，救援人員無法靠近。

根據海岸防衛隊拍攝現場畫面，強勁巨浪不斷拍打著擱淺船隻，海水大量灌入船艙，直升機救援人員從空中觀察情況。見男子仍受困其內，海岸防衛隊范杜拉航空站隨即調派一架MH-6「海鷹（Jayhawk）」直升機前往現場。

防衛隊二等士官、航空救護士（Rescue Swimmer）安東（Mike Antoon）從直升機垂降至遇險船上，發現男子在幾乎淹沒的船艙內呼吸困難，巨浪仍不斷席捲船隻。安東隨即將自己的呼吸管交給男子，協助他維持呼吸，隨後奮力拉開部分船頂，將男子從艙內拉出。

直升機救援小組隨後將男子吊掛救起，送往海岸防衛隊聖地牙哥轄區。當天上午7時25分，當男子抵達時，醫護人員已在現場等候。安東表示，「很幸運能從事這分工作。今早的救援成功，是所有人通力合作的結果，再加上一點好運。」

科羅納多海域附近，一艘船隻11日幾遭巨浪吞噬，隸屬海岸防衛隊范杜拉航空站「海鷹」...
科羅納多海域附近，一艘船隻11日幾遭巨浪吞噬，隸屬海岸防衛隊范杜拉航空站「海鷹」直升機緊急出動救援。（海岸防衛隊）

精華 FAQ

  • 事件發生在聖地牙哥縣科羅那多附近海域，當時南加州沿岸正受巨浪衝擊。受困船隻擱淺後持續進水，情況相當危急。

  • 因為當地水域太淺，加上海象惡劣，救援船隻無法安全靠近受困船艙，只能改以直升機從空中進行救援與吊掛。

  • 救援人員先由直升機垂降到船上，將呼吸管交給男子協助維持呼吸，再撬開部分船頂把他拉出，最後吊掛上機送往海岸防衛隊轄區。

加州 聖地牙哥

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