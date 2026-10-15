「我完全嚇呆」車禍發生兩年華女突遭索賠70萬 結果...

蔡沈祺律師表示，車禍發生近兩年收到人身傷害索賠，在加州並不少見。（凌圖律所提供）

AI摘要 文章摘要整理： 南加華女朱華兩年前遭遇車禍並由保險理賠，卻在近2年後突然被對方提告索賠70萬；律師指出，人身傷害案件常在事後才提起，關鍵在於傷勢與責任歸因。

南加華人曾遭遇一起交通事故，由保險 公司理賠，她原以為事情已結束，沒想到兩年後突然收到法院傳票 ，對方稱因車禍受到嚴重傷害，要求賠償70萬。面對突如其來的巨額索賠，華人無法接受，「我完全嚇呆，怎麼過了這麼久，還會有這樣的事情？」

當事人朱華回憶，兩年前事故發生時，她懷孕10周，駕車經過洛杉磯 小東京附近十字路口。「我沿主幹道直行，進入路口時是綠燈，另一輛車突然高速開過來，撞上駕駛座側門。」由於撞擊力道大，導致車門變形無法打開，她最後只能從副駕駛爬出車外。朱華形容，對方司機是一名四、五十歲的西裔男子，他報警後雙方交換保險資料，警察因兩人均表示沒有受傷未到場。隨後各自處理拖車事宜，朱華也向自己的保險公司報備。

幾個月後，朱華收到保險公司通知，稱對方提出證人、證據，指認是她闖紅燈造成車禍。但朱華表示，駛入十字路口時是綠燈，之後才變黃燈，她的保單保額有20萬，當時理賠費並未超過保額，「我就沒進一步追究誰的責任，反正不用掏錢，保險公司全部理賠。」

由於沒有購買全險，朱華花費2000多維修自己的汽車。「我以為事情就這樣結束，萬萬沒想到快兩年了，還會收到法院傳票。」對方駕駛提出人身傷害索賠，要求賠償70萬，並主張後續可能產生其他損失。「對方稱傷勢嚴重，長時間臥床不起，但車禍發生時，他完全沒事。」

作為新移民，朱華和丈夫辛苦供養三個學齡兒女，這個家庭根本無法承擔這筆巨額賠償。經調查，朱華的代表律師認為，對方司機經歷這場車禍後，可能還有其他車禍經歷造成損傷，包括對方後來跳傘活動受傷以及發生其他交通事故。「律師說，對方想把這兩年所有事故造成的傷勢及損失，全歸因與我發生的這起車禍。」

朱華相信自己在事故中不應承擔主責，但問題在於她當初沒有對判定結果提出質疑，如今需上法庭申辯。對於這起案件，凌圖律師事務所蔡沈祺律師表示，車禍發生近兩年收到人身傷害索賠，在加州並不少見。一般而言，車禍人身傷害案件適用的訴訟時效為事故發生日起兩年。

蔡沈祺解釋，車禍後車輛損壞通常可較快處理，但人身傷害涉及後續治療、醫療紀錄及帳單整理，有些症狀也未必在事故當下立即出現，因此當事人需要經過一段時間，才能確認傷勢及相關損失。從實務上看，事故後半年甚至更久至近兩年才提出人身傷害索賠，都可能發生。不過，訴訟時效仍有不同例外，個案需視具體情況判斷。

本案中，對方是否將其他事故或活動造成的傷害，一併歸因於這起車禍，蔡沈祺表示，這確實是車禍人身傷害案件中常見的爭議，醫療紀錄是重要證據之一。蔡沈祺指出，如果案件進入訴訟程序，雙方還會透過證據進一步調查，包括庭外取證，了解當事人在車禍後的其他事故、活動及治療情況。這些都會成為案件證據，由法官綜合判斷傷勢及損失，是否應歸因於這起事故，以及雙方各自應承擔多少責任。