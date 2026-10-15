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加州逾2萬疑非公民登記為選民 司法部提告

記者王若然／即時報導
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聯邦政府表示，經調查發現，加州有超過2萬疑似非美國公民登記為選民。圖為選務處工作...
聯邦政府表示，經調查發現，加州有超過2萬疑似非美國公民登記為選民。圖為選務處工作人員清點選票示意圖，非有問題選票。路透社

AI摘要

文章摘要整理：

美國司法部指控加州選民名冊疑有逾2萬名非公民登記並收取郵寄選票，要求法院暫停計算相關選票並協助核實身分。

司法部15日與國土安全部（DHS）合作，針對加州選民名冊提起訴訟。聯邦政府表示，經調查發現，加州有超過2萬疑似非美國公民登記為選民。根據加州法律，所有已登記選民都會收到郵寄選票；但非美國公民在選舉中投票，屬違法行為。

國土安全調查局（HSI）分析公開取得的選民登記紀錄，以辨識可能顯示非公民已登記為選民、投票或收到選舉相關郵件的跡象。司法部已對加州提起訴訟，指控疑似非公民登記為選民，及／或曾在選舉中投票。

根據訴訟文件，聯邦政府曾向加州相關官員提供一份名單，列出超過2萬聯邦政府認為可能並非美國公民、卻收到加州寄出的郵寄選票以參與投票的人士。聯邦政府要求加州審查名單，並與聯邦機構合作，確認名單中是否有美國公民。然而，加州未配合審查。

司法部長Todd Blanche表示，由州政府促成的選民舞弊，在美國是不可接受的。司法部將繼續查明選舉舞弊案件、追究涉案者責任，並恢復民眾對美國選舉的信任。

聯邦助理檢察官埃薩利(Bill Essayli)表示，加州選舉官員原本有機會將非公民從選民名冊中移除，並將疑似不具投票資格人士寄回的選票另行隔離保管，但他們拒絕採取行動。「將加州告上聯邦法院，是為確保公民的選票不會因非公民的投票遭稀釋。」

聯邦政府要求法院下令，在即將舉行的選舉中，暫停計算疑似非公民人士的郵寄選票，直到相關選民的公民身分獲確認為止。訴訟亦要求加州將聯邦政府列為疑似非公民人士所寄回的郵寄選票另行保留，並由加州自行或與聯邦政府合作，核實這些人士的公民身分。

精華 FAQ

  • 這起訴訟由司法部與國土安全部合作提出，並由國土安全調查局分析公開選民紀錄後整理出疑似非公民名單，作為指控加州選務管理失當的依據。

  • 聯邦政府表示，加州有超過2萬名疑似非美國公民登記為選民，且部分人還收到郵寄選票。美方認為這可能影響合法選民投票權，並涉嫌選舉舞弊。

  • 聯邦政府要求法院命令加州暫停計算疑似非公民寄回的郵寄選票，並將這些選票另行保留，待核實相關人士的公民身分後，再決定是否納入計票。

加州 司法部 美國公民

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