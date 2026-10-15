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南加知名GEN烤肉擬售47店 華人集團斥資1億接手

記者張庭瑜╱洛杉磯即時報導
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GEN餐飲集團擬以1億元將47家美國餐廳的營運業務出售給Chubby Group...
GEN餐飲集團擬以1億元將47家美國餐廳的營運業務出售給Chubby Group。圖為GEN韓式烤肉餐廳外觀。（取自Google街景）

AI摘要

文章摘要整理：

Chubby Group擬以1億元接手GEN Korean BBQ 47家餐廳營運，GEN則保留品牌與零售食品業務，並透過分階段移交降低租賃負債。

旗下擁有多個和牛燒肉及火鍋品牌的華資Chubby Group，計畫以1億元接手GEN Korean BBQ旗下47家餐廳。GEN餐飲集團14日宣布，雙方已簽署具約束力的意向書，目標在30天內完成交割，但仍須完成正式協議、租約與執照移轉及相關批准程序。

GEN從南加起家，以韓式烤肉吃到飽打響名號。根據公告，這次出售的是餐廳營運業務，GEN將保留品牌、旗下韓式包裝食品業務及上市公司地位。公司計畫保留約三家餐廳，包括喜瑞都市一家及南韓兩家，供員工培訓、人員調配及食品研發使用，未來經營重心將轉向零售市場。依規畫，47家餐廳將在12個月內分四階段移交，Chubby Group將自行出資進行餐廳改裝與建置；各店正式移交前，營運獲利仍歸GEN所有。

對消費者而言，最受關注的是接手後的菜單與用餐模式。Chubby Group創辦人David Zhao表示，將以顧客熟悉的韓式烤肉體驗為基礎，推出以和牛為主的菜單。不過，公告未說明這47家餐廳是否全部更換招牌，也未公布吃到飽方案或價格將如何調整。

雙方在此之前已有合作。GEN今年稍早與Chubby Group成立合資企業，將五家餐廳交由對方經營，由GEN持股49%、Chubby持股51%，這五家店也改掛牛武士（Chubby Cattle）招牌。GEN第二季另處理六家表現不佳的分店，其中四家轉入該合資企業。

Chubby Group由Harby Yang、David Zhao及Joyce Li於2016年創立，目前在美國經營逾70家餐廳，旗下有超過25個品牌，包括Chubby Cattle、Wagyu House、The X Pot及NIKU X等。集團除經營餐廳，也掌握供應鏈、店面設計與施工等業務。若完成收購，將可利用GEN現有據點與客群，加快全美擴張腳步。

對GEN而言，出售餐廳則是轉型的重要一步。董事長兼執行長David Kim表示，這項交易可大幅減少公司的餐廳租賃負債，同時讓GEN保有參與Chubby未來成長的選擇權。GEN目前約有1億6000萬元租賃負債，預期將隨餐廳租約移轉而大幅下降。

GEN近年將韓式烤肉產品帶入家庭廚房，主打可直接烹調的醃製肉品，並透過好市多、Albertsons等零售通路銷售。公司表示，交易完成後將調整總部組織與支出配置，由高階管理團隊集中推動包裝食品業務。而雙方目前簽署的仍是意向書，47家餐廳尚未正式易主，最終交易條件、交割時間及各店的接手進度，都還有待後續確認。

精華 FAQ

  • 雙方已簽署具約束力意向書，Chubby Group計畫以1億元接手GEN Korean BBQ旗下47家餐廳的營運業務，但GEN仍保留品牌、包裝食品業務與上市公司地位。

  • GEN將保留品牌與韓式包裝食品業務，並預計留約3家餐廳作為培訓、人員調配與研發據點，未來經營重心會轉向零售市場與家庭烹調產品。

  • 47家餐廳將在12個月內分4階段移交，正式交割前獲利仍歸GEN所有。交易有助GEN大幅減少約1億6000萬元租賃負債，並集中資源發展包裝食品。

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