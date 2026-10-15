加州4都會區通勤成本全美最貴 第一名一年要花近2萬元

加州上班族的通勤代價高昂，不只油錢貴，連每天耗在路上的時間也可能成為一筆不小的「隱形成本」。（本報檔案照／記者張越攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 加州通勤成本全美最高，主因不僅是油價昂貴，還包括未支薪的通勤時間；舊金山與聖荷西居前兩名，洛杉磯則排在其後。

加州 上班族的通勤代價高昂，不只油貴，每天耗在路上的時間，也成為不小的「隱形成本」。根據ConsumerAffairs分析，加州包辦全美通勤成本最高都會區前10中的四席，但經常因嚴重塞車成為通勤惡夢的洛杉磯 ，竟然不是最貴。報告指出，舊金山 與聖荷西分居全美第一、二。

加州郵報報導，分析顯示，舊金山地區（San Francisco-Oakland-Fremont）上班族每年的通勤成本，估計達1萬902元；聖荷西（San Jose-Sunnyvale-Santa Clara）地區則達1萬636元。

此外，加州Stockton-Lodi都會區每年通勤成本約8362元；洛杉磯地區（Los Angeles-Long Beach-Anaheim）則為8270元。華盛頓特區與紐約也同樣名列全美通勤成本最高的地區。

ConsumerAffairs此次計算的「通勤成本」，不只是駕車所需汽油費，而是進一步將上班族每天往返工作場所、卻沒有獲得薪資的「時間成本」納入計算。

換句話說，即使通勤過程沒有直接花錢，耗費時間仍具有經濟價值。例如，一每天工作8小時的上班族，如果單程通勤需30分鐘，實際每天為這份工作投入的時間就達9小時。長期累積，這些未獲薪資的通勤時間，可能相當於數千元的時間價值。

其中，灣區上班族承擔的通勤時間成本尤高。分析指出，舊金山地區上班族平均每天往返通勤約62分鐘，以每小時35.7元薪資計算，一年約有259小時花在通勤路上，換算下來接近11天。

油價進一步推高通勤支出。ConsumerAffairs以加州每加侖5.65元的汽油價格進行估算，舊金山上班族每年的預估汽油支出達1643元，在全美各地區中最高。

聖荷西情況也反映「高薪」如何放大通勤時間的經濟成本。當地上班族平均每天往返通勤約53分鐘，雖然低於舊金山，但當地平均時薪中位數達40.41元，是全美最高。分析估計，當地上班族每年花超過222小時通勤，這些時間的價值約8993元。

此外，聖荷西經通膨調整後的通勤成本，在過去10年間增加30.4%，顯示通勤負擔不只受油價影響，時間本身的經濟價值也在上升。

洛杉磯加大（UCLA）都市規劃教授Evelyn Blumenberg表示，居住選擇是影響通勤時間的重要因素之一。隨著都會區擴張，部分上班族為降低住房支出搬離主要就業中心，以較低房價或租金換取更長通勤距離。