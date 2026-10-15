南加22萬戶恐斷電 焚風飆70哩 紅旗警報生效

南加州迎來強勁聖塔安那焚風，國家氣象局提醒，強風可能吹倒樹木及電線，造成停電。（國家氣象局提供）

AI摘要 文章摘要整理： 南加州受聖塔安那焚風影響，洛杉磯與范杜拉縣多地發布紅旗警報，恐有強風乾燥助長野火，並可能對約22萬4500戶實施預防性斷電。

聖塔安那焚風增強，南加 州野火風險升高。國家氣象局對洛杉磯 縣及范杜拉縣部分地區發布紅旗警報，即日起持續至17日。陣風時速最高可達70哩，加上高溫、乾燥，野火一旦發生，可能迅速蔓延。南加州愛迪生電力公司指出，兩縣約22萬4500戶用戶可能面臨預防性斷電。

紅旗警報涵蓋聖塔蒙尼卡山區、聖蓋博 山區、5號公路沿線及羚羊谷山麓等地。氣象局預報，東北至偏東風每小時20至40哩，陣風50至70哩，相對濕度可能降至8%至20%。愛迪生電力公司將依風速、濕度及火災風險，決定是否暫時切斷部分地區供電，降低電力設備引發野火的可能性。

為確保消防車及撤離車輛通行，洛杉磯市消防局15日起實施紅旗警報停車限制，至少持續48小時。位於極高火災危險區、設有禁停標誌的路段，民眾不得停車，違規車輛可能遭拖吊，避免堵住狹窄道路、妨礙救災與撤離。洛杉磯縣消防局也自15日起，要求所有消防員保持電話暢通、隨時待命，並將每輛出勤消防車的人力增至四人，提前部署兩支消防打擊隊、消防營隊人員、重型機具、直升機及消防飛機。

加州消防局另在洛杉磯縣部署三支消防打擊隊，共15輛消防車；洛杉磯市消防局則在聖費南度谷、聖塔蒙尼卡山區、好萊塢山及西洛杉磯增派人力與設備。消防單位正密切留意當地情況，準備隨時出動。

消防官員呼籲民眾事先規畫撤離路線，查清住家所屬撤離區，備妥必要藥物及足夠使用數日的生活物資，並登記地方政府的緊急通知系統，以便及時收到撤離警報。Navarre也提醒，強風期間應避免可能產生火花的戶外活動，持續留意天氣及消防單位的最新消息。