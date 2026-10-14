泰晤士報全球最佳大學榜首牛津 加州三校前10

柏克萊加大。（取自谷歌地圖）

AI摘要 文章摘要整理： 泰晤士報2027全球大學排名出爐，牛津大學奪冠，加州共有史丹福、加州理工與柏克萊3校擠進前10，顯示加州高等教育實力強勁。

泰晤士報高等教育（Times Higher Education）2027年全球大學排名（2027 World University Rankings）出爐，加州 有三所大學躋身前十。

加州郵報（California Post）報導，這三所進入泰晤士報全球大學排行榜前十名的加州大學院校是史丹福大學、加州理工學院（Caltech）和柏克萊加大 。史丹福大學與普林斯頓大學並列第三，加州理工學院排名第七，柏克萊加大與耶魯大學 並列第九。

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這項排名的評估對象包含了全球118個國家和地區共2297所大學。躋身前十名的還有榜首牛津大學，排名第二的麻省理工學院，排名第五的劍橋大學，排名第六的哈佛大學和排名第八的倫敦帝國學院。

此外，躋身這項排名100強的加州大學院校還有第20名的洛杉磯加大、第37名的聖地牙哥加大、第65名的戴維斯加大、並列第71名的聖塔芭芭拉加大和南加大，以及第97名的爾灣加大。

成立於1885年的史丹福大學以其與科技業緊密的關係聞名，該校培養出許多科學和創新領域的傑出人才。位於巴沙迪那（Pasadena）的加州理工學院則以其在科學和工程領域的卓越成就著稱，該校同時也是美國太空總署（NASA）噴射推進實驗室（Jet Propulsion Laboratory）的負責機構。

柏克萊加大是加大（University of California）系統中歷史最悠久的大學，擁有長遠的科學研究歷史，並在許多學術領域中做出許多重要貢獻。

泰晤士報這項排行榜透過五大主要類別對大學進行評估，包括教學、研究環境、研究品質、國際視野和產業。評估採用17項績效指標，包括學術聲譽、師生比、科學研究收入、論文引用影響力、國際合作和專利數量。其中，科學研究和學術聲譽在總分中占有相當大比重。

這項排名是依據機構數據、學術聲譽調查，以及荷蘭資訊分析公司愛思唯爾（Elsevier）提供的研究出版物數據和引用數據得出。此外，評估還考慮了大學如何將知識轉移到各行各業，例如大學從企業獲得的研究收入，以及企業和專利引用多少大學已發表的研究論文。

史丹福大學。（美聯社）

加州理工學院。（取自谷歌地圖）

精華 FAQ Q1：這次泰晤士報2027全球大學排名的榜首是哪一所大學？ 榜首由英國牛津大學拿下，排名第二的是麻省理工學院。整體榜單涵蓋全球118個國家和地區，共2297所大學，競爭相當激烈。

Q2：有哪3所加州大學進入全球前10名，分別排第幾？ 進入前10的加州大學包括史丹福大學、加州理工學院和柏克萊加大，其中史丹福與普林斯頓並列第3，加州理工第7，柏克萊與耶魯並列第9。

Q3：這項排名主要根據哪些面向來評估大學表現？ 泰晤士報以教學、研究環境、研究品質、國際視野和產業5大類別評分，並使用17項指標，包含學術聲譽、師生比、研究收入、引用影響力與專利數量等。

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