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強勁聖塔安那焚風吹南加 慎防野火部分山道恐關閉

編譯陳盈霖／即時報導
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南加州將出現聖塔安那焚風，並發布紅旗警報。圖為2025年南加州因焚風影響出現山火...
南加州將出現聖塔安那焚風，並發布紅旗警報。圖為2025年南加州因焚風影響出現山火，民眾撤離。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

南加州將迎來強勁聖塔安那焚風，洛縣與范杜拉縣進入紅旗警報期，野火、停電與部分山區道路或公園關閉風險同步升高。

Men's Journal報導，經過幾日的涼爽舒適，南加州15日（周四）將出現強勁的聖塔安那焚風（Santa Ana Winds），山區陣風時速最高可達每小時70哩。國家氣象局已對洛縣及范杜拉（Ventura）縣大部分地區發布紅旗警報（Red Flag）至17日（周六）。

國家氣象局洛杉磯辦公室預測，15日上午6時至17日晚間8時，兩縣山區將出現時速20至40哩東北風至東風，最大陣風達50至70哩。風勢預計從15日下午至16日下午最強，相對濕度可降至8%至20％。一旦發生火災，天候條件有利火勢發展，威脅生命財產安全。

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國家氣象局也對聖蓋博山脈（San Gabriel Mountains）、聖塔蘇珊娜山脈（Santa Susana Mountains）、5號與14號公路沿線，及聖塔莫尼卡山脈（Santa Monica Mountains）西部發布強風特報。

聖地牙哥、河濱及聖伯納汀諾（San Bernardino）等縣山區，也恐出現時速50至65哩陣風，聖戈爾戈尼奧隘口（San Gorgonio  Pass） 下方更可能出現70哩強風。內陸帝國卡洪隘口（Cajon Pass）附近陣風也可能達每小時60哩。預計16日風勢最強。國家氣象局聖地牙哥辦公室警告「部分地區恐出現大範圍停電」。

國家氣象局也對亞利桑那州土桑（Tucson）發布強風警報，預計風速達時速55至70哩；德州艾爾帕索（El Paso）及新墨西哥州南部部分地區，也可能有最高時速65哩陣風。

根據CBS，南加州愛迪生公司為降低野火發生風險，可能對馬里布（Malibu）部分地區實施預防性停電。該市政府提醒民眾最好最好因應「停電、手機通訊中斷、交通號誌失靈及疏散」準備。州政府也調派消防人員、滅火飛機等相關設備，自15日上午進駐橙縣、范杜拉、洛縣及聖塔芭芭拉縣至18日。

預計本周前往聖塔蒙尼卡山脈登山民眾，最好先確認公園是否開放。加州公園管理局、國家公園管理局、及山區休閒與保育管理局已共同制定措施，在發布紅旗警報期間，根據氣象局預報決定是否關閉部分公園，並會提前一天公布相關資訊。

精華 FAQ

  • 預計15日下午到16日下午風勢最強，洛縣與范杜拉縣山區陣風可達50至70哩，部分地區濕度很低，增加火勢快速擴散的風險。

  • 洛縣與范杜拉縣多數地區已發紅旗警報，聖蓋博山脈、聖塔蘇珊娜山脈、5號與14號公路沿線，以及聖塔莫尼卡山脈西部也有強風特報。

  • 馬里布部分地區可能實施預防性停電，居民要預先準備通訊中斷、號誌失靈與疏散；前往山區者也應先確認公園與山道是否因紅旗警報而關閉。

南加 野火 洛縣

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