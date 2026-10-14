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In-N-Out黑市送餐加價百元 記者試購未收到還被拉黑

記者邵敏、編譯陳盈霖／即時報導
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In-N-Out出現代購黑市。（In-N-Out官網）
In-N-Out出現代購黑市。（In-N-Out官網）

AI摘要

文章摘要整理：

In-N-Out拒絕加入外送平台後，民間代購與黑市送餐反而興起，記者實測付費卻沒拿到餐還遭封鎖，凸顯此類交易風險。

知名漢堡連鎖店In-N-Out不提供外送服務，卻讓黑市送餐市場悄悄興起。有人透過「臉書市集」（Facebook Marketplace）等渠道提供代購服務，替顧客購買雙層芝士漢堡、動物風味（Animal Style）薯條及奶昔，再送到家中，額外收費50至百元。記者嘗試這項服務，付款後卻沒有收到漢堡，最後還遭對方臉書拉黑。

據L.A. Material等綜合報導，In-N-Out餐廳不加入外送平台，但有不少消費者願意花錢請人代買，「臉書市集」上就有人招攬這門生意。這些賣家自行接單，代為購買漢堡、薯條，再送到顧客家中。代購者除了餐點費用，還會額外收取配送及跑腿費。

記者實測這項送餐服務，聯絡上一位名叫Adrian、住在格蘭杜拉（Glendora）的代購者。對方表示，除了25元送餐費，還要額外收取25元開車費，也就是餐食價格之外再加收50元。記者透過Zelle付款後，卻始終沒有收到食物，多次留言、致電仍未獲回覆，對方最後在臉書上封鎖記者，再也無法聯繫上。

加州郵報指出，北加州聖塔克拉拉（Santa Clara）曾出現一筆In-N-Out高價代購，有人願意支付100元，請人送兩個動物風味漢堡及兩份動物風味薯條。資訊顯示，一些消費者願意為了在家享用美味漢堡，不惜支付高額費用。民間代購者看準市場需求，通過臉書市集及Airtasker等任務服務平台招攬生意，提供In-N-Out漢堡代購及送餐服務，Airtasker甚至設有專門的In-N-Out外送服務頁面。

忠實老饕都知道，這家總部位於南加州的漢堡連鎖店，多年來強調食物新鮮度與顧客服務，拒絕與DoorDash、GrubHub等外送平台合作。老闆兼執行長史奈德（Lynsi Snyder）近期也再次重申反對開放線上訂餐立場，表示「In-N-Out 用餐體驗之所以特別，部分原因在於我們能與顧客面對面服務與互動，線上訂餐肯定會讓這種體驗失去部分特色。」

L.A. Material發現，老闆的堅持，反而催生地下外送市場，許多駕駛透過臉書交易平台（Facebook Marketplace）招攬客戶，提供代排、代購及送餐服務。除餐點本身費用外，額外收取高達50元外送費。部分駕駛甚至要求顧客預先付款或支付訂金，然透過Marketplace等平台的交易方式可能存在風險，消費者需提高警覺。

由於沒有官方外送服務，消費者若想在家享用In-N-Out，只能親自到店取餐，或另尋私人代購。對消費者而言，這類服務雖然方便，但收費方式及交易保障並不可靠。若透過私人代購，尤其對方要求先付款，應先確認代購者身分、送餐內容及退款方式，避免尚未收到餐食，訂金便已付出而難以追回。

精華 FAQ

  • 因為In-N-Out長期不提供官方外送，也不與DoorDash、GrubHub等平台合作，部分消費者又想在家吃到餐點，才讓私人代購和送餐市場逐漸成形。

  • 報導指出，代購者除了餐點原價外，常另收25元到50元不等的外送、跑腿或開車費，部分交易加總後，甚至比餐點本身還貴出很多。

  • 記者聯絡到一名代購者並透過Zelle付款後，始終沒有收到漢堡，之後多次留言和致電都無回應，最後還被對方在臉書上封鎖。

加州

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