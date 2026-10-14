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外賣打包15元竟收40小費 顧客已在小費欄畫「X」結果?

記者邵敏／即時報導
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消費者發現，15.01元的外賣訂單被加上40元小費。(Unsplash.com示...
消費者發現，15.01元的外賣訂單被加上40元小費。(Unsplash.com示意圖)

AI摘要

文章摘要整理：

亞特蘭大一名女子外帶15.01元湯品後，信用卡竟被加收40元小費，幸好銀行發信提醒，她向餐廳反映後順利拿回多扣款項。

小費再次引爭議，消費者日前在餐廳打包外賣一份15.01元的湯，信用卡交易卻出現40元小費，總額增至55.01元。該消費者當時沒有發現異常，直到銀行主動發郵件詢問，是否真的支付相當於餐點金額266%的小費，她隨後前往餐廳反映，最終取回款項。

每日郵報報導，Adrienne Wilson是一名房產經紀。她近日在喬治亞州亞特蘭大一餐廳購買外帶湯品，沒有打算付小費，因此在收據的小費欄畫了一個「X」後離開。

但Wilson很快收到Capital One銀行發來的郵件，詢問她是否有意留下266%的小費。查看交易紀錄，這名消費者才發現，原本15.01元的訂單被加上40元小費，總計扣款55.01元。她因此前往餐廳，向工作人員反映這筆異常交易。Wilson說，餐廳經理向她道歉，表示會妥善處理，並稱這是一次意外，並非出於任何不當行為，她最終成功取回被多收的小費。

Wilson指出，她通常不會逐筆查看帳單或收據，因為消費金額都是直接從銀行卡上扣款，「謝天謝地，銀行幫我發現異常。」經歷此事，Wilson提醒其他消費者，付款前仔細核對帳單。報導沒有提及40元小費是如何被餐廳輸入，也未證實是否涉及有人故意多收。

精華 FAQ

  • 她購買的是一份15.01元的外帶湯品，信用卡交易卻被加上40元小費，最後總扣款變成55.01元，金額明顯超出原本消費。

  • 她原本沒有察覺異常，直到Capital One銀行發信詢問是否真的留了266%小費，才發現被多扣款，隨後立即到餐廳反映並要求處理。

  • 餐廳經理向她道歉，表示會妥善處理，之後也退回多收的小費；不過報導未說明40元是如何輸入，也未證實是否有人故意多收。

喬治亞州 亞特蘭大 小費

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