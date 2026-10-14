外賣打包15元竟收40小費 顧客已在小費欄畫「X」結果?

消費者發現，15.01元的外賣訂單被加上40元小費。(Unsplash.com示意圖)

AI摘要 文章摘要整理： 亞特蘭大一名女子外帶15.01元湯品後，信用卡竟被加收40元小費，幸好銀行發信提醒，她向餐廳反映後順利拿回多扣款項。

小費 再次引爭議，消費者日前在餐廳打包外賣一份15.01元的湯，信用卡交易卻出現40元小費，總額增至55.01元。該消費者當時沒有發現異常，直到銀行主動發郵件詢問，是否真的支付相當於餐點金額266%的小費，她隨後前往餐廳反映，最終取回款項。

每日郵報報導，Adrienne Wilson是一名房產經紀。她近日在喬治亞州亞特蘭大 一餐廳購買外帶湯品，沒有打算付小費，因此在收據的小費欄畫了一個「X」後離開。

但Wilson很快收到Capital One銀行發來的郵件，詢問她是否有意留下266%的小費。查看交易紀錄，這名消費者才發現，原本15.01元的訂單被加上40元小費，總計扣款55.01元。她因此前往餐廳，向工作人員反映這筆異常交易。Wilson說，餐廳經理向她道歉，表示會妥善處理，並稱這是一次意外，並非出於任何不當行為，她最終成功取回被多收的小費。

Wilson指出，她通常不會逐筆查看帳單或收據，因為消費金額都是直接從銀行卡上扣款，「謝天謝地，銀行幫我發現異常。」經歷此事，Wilson提醒其他消費者，付款前仔細核對帳單。報導沒有提及40元小費是如何被餐廳輸入，也未證實是否涉及有人故意多收。