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長者這一飲食習慣 恐讓慢性病愈積愈多

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長者這一飲食習慣 恐讓慢性病愈積愈多

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一項最新追蹤研究發現，對年長者而言，每天兩次進食之間若經常相隔較久，慢性疾病累積...
一項最新追蹤研究發現，對年長者而言，每天兩次進食之間若經常相隔較久，慢性疾病累積速度可能更快。圖為示意圖。新華社

AI摘要

文章摘要整理：

瑞典追蹤研究發現，年長者若常拉長兩次進食間隔，慢性病、多重慢性病與心血管、神經精神疾病的累積速度可能更快，尤其78歲以上族群更明顯。

近年來間歇性斷食受到不少民眾關注，但一項最新追蹤研究發現，對年長者而言，每天兩次進食之間若經常相隔較久，慢性疾病累積速度可能更快；這項關聯在78歲以上族群尤其明顯。

根據健康科學網站Medical Xpress報導，瑞典Karolinska Institutet團隊分析「瑞典老化與照護全國研究」，研究成果刊登於內科醫學期刊（Journal of Internal Medicine）。

研究納入2981名居住在斯德哥爾摩、年滿60歲的民眾，追蹤時間最長達15年。參與者根據自己平日的生活習慣，報告24小時內通常在何時吃東西；研究人員再計算兩次進食之間最長的一段空腹時間。

結果顯示，每天最長進食間隔為14至24小時者，慢性疾病增加速度高於最長間隔為6至11.5小時者。這項關聯不僅出現在慢性病總數，也見於心血管疾病及神經精神疾病，但在肌肉骨骼疾病方面未發現明顯關聯。

研究追蹤的並非單一疾病，而是參與者每次接受評估時，在60種慢性疾病中已罹患的疾病數量。研究人員以此觀察所謂「多重慢性病」如何隨年齡累積，研究結果所反映的是長期整體健康負擔的變化，而非僅限於糖尿病、心臟病或失智症等某一種疾病。

研究所稱的「空腹時間」，也不一定代表參與者有意進行間歇性斷食。晚餐吃得較早、早餐延後、漏吃一餐或一天進食次數較少，都可能拉長兩次進食之間的間隔。研究尤其發現，78歲以上參與者的關聯最為明顯。

研究論文共同作者Adrián Carballo Casla表示，過去許多斷食研究以年輕或中年族群為主；這次結果顯示，斷食與健康之間的關聯，在年長者、尤其最高齡族群中可能並不相同。

研究人員強調，目前結果不能解讀為所有斷食方式都對長者有害，也不足以得出每個人適用的最佳進食間隔時間。長者若已有多種慢性病、體重下降、食慾不振或正在服用需要配合食物的藥物，在嘗試長時間斷食或大幅改變用餐時間前，應先向醫師或營養專業人員諮詢。

精華 FAQ

  • 研究指出，年長者若經常讓兩次進食之間隔得太久，慢性疾病累積速度可能更快。這種情況不一定是刻意斷食，也可能只是晚餐太早、早餐太晚或少吃一餐。

  • 結果顯示，每天最長進食間隔為14至24小時的人，慢性疾病增加速度高於最長間隔6至11.5小時的人；這個差異也出現在心血管與神經精神疾病上。

  • 研究人員提醒，這些結果不能直接說所有斷食都對長者有害，但也不能自行套用最佳間隔。若已有多種慢性病、體重下降、食慾差或需隨餐服藥，應先諮詢醫師或營養專業人員。

心臟病 心血管疾病 瑞典

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