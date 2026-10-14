我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一個月水電帳單3.4萬 南加近百年老店關冷氣也撐不住了

穿Dior備詢被酸不純樸 賈永婕曝精品穿搭背後故事

一個月水電帳單3.4萬 南加近百年老店關冷氣也撐不住了

記者朱敏梓/即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
洛杉磯95年老店Canter's Deli水電帳單突破3萬4000元，店家已縮減...
洛杉磯95年老店Canter's Deli水電帳單突破3萬4000元，店家已縮減冷氣使用時間，並表示若成本壓力持續，恐須削減人力。（圖片來自餐廳官網）

AI摘要

文章摘要整理：

洛杉磯近百年老店Canter's Deli因水電帳單飆至3萬4000元承受壓力，雖已縮減冷氣使用，仍需面對人事與營運成本上升問題。

洛杉磯知名猶太熟食餐廳Canter's Deli經營95年，如今卻因一張超過3萬4000元的水電帳單承受經營壓力。店家表示，帳單比四個月前增加近1萬元，已開始縮減冷氣使用時間，若仍無法控制支出，恐須削減人力。洛杉磯水電局（LADWP）表示，帳單上升主要來自水費與汙水處理費，用電量並未明顯增加。

加州郵報報導，位於Fairfax Avenue的Canter's Deli，是洛杉磯歷史悠久的猶太熟食餐廳，以鹹牛肉三明治、猶太丸子湯等聞名，目前由第三代Jacqueline Canter與Marc Canter兄妹共同經營。面對高額帳單，這家老店不得不重新檢視營運開支。

Marc表示，過去冬季帳單平均約1萬9000元，夏季約2萬3000至2萬4000元，如今帳單卻突破3萬4000元。為節省費用，餐廳已在午夜至上午8時，關閉其中一間用餐區的冷氣。他坦言，不清楚這樣究竟能省多少錢，但目前的節省幅度不足以解決問題，餐廳還須尋找其他辦法。

Marc指出，若沒有足夠資金支付薪資，就必須縮減人力。他擔心，持續增加的成本，可能影響在店內工作多年的員工。

不過，水電局對此發布聲明，對帳單增加原因提出不同說明。該局表示，檢視餐廳帳戶後發現，用電量與去年相比維持相對穩定，並非帳單上升的主要因素。過去三個月，電費增加約6.6%，水費增加21.6%，汙水處理費增加45%，其中汙水處理費的增幅最為明顯。

水電局指出，餐廳用電量雖大致持平，但較高的尖峰時段用電，仍使電費增加。這也意味著，店家收到的高額帳單包含不同項目，不能將全部增幅都歸因電費。加州郵報報導，水電局已聯繫餐廳，提出派遣專員到場，協助查找可能造成費用上升的問題。

精華 FAQ

  • 這家經營95年的猶太熟食餐廳，最近收到超過3萬4000元的水電帳單，較4個月前增加近1萬元，讓原本就有壓力的營運成本再度攀升。

  • 為了降低支出，餐廳已在午夜至上午8時關閉其中一間用餐區的冷氣，並持續評估其他節流方式。不過店家坦言，現有節省幅度仍不足以解決問題。

  • LADWP表示，帳單上升主要來自水費增加21.6%、汙水處理費增加45%，電費僅增6.6%，且用電量大致穩定，並已聯繫餐廳提供現場協助。

南加 冷氣 洛杉磯

上一則

挾持人質釀超市槍戰 致警打死平民 洛男遭判200年監禁

延伸閱讀

洛杉磯持續高溫「熱到受不了」居民水電帳單飆到3300

洛杉磯持續高溫「熱到受不了」居民水電帳單飆到3300
洛8旬夫妻收9200元水費帳單 水表故障逾3年仍遭追討

洛8旬夫妻收9200元水費帳單 水表故障逾3年仍遭追討
清運需開鎖 餐廳垃圾費一個月加收近1800元 老闆氣炸

清運需開鎖 餐廳垃圾費一個月加收近1800元 老闆氣炸
台電抄表有誤 有民眾多近400度致電費暴漲 立委批低級錯誤

台電抄表有誤 有民眾多近400度致電費暴漲 立委批低級錯誤
水費10年漲6成 灣區帳單冠全美

水費10年漲6成 灣區帳單冠全美
冬季家庭能源開支增加 紐約州發布節能指南

冬季家庭能源開支增加 紐約州發布節能指南

熱門新聞

加州6.3萬退休公務員，每年領取至少10萬退休金，總額達63億。（示意圖取自Pexels）

「什麼都不做」加州6萬人坐享10萬以上退休金 最高46萬

2026-10-12 14:21
攜帶大額現金入境或存入銀行，應了解申報規定，刻意拆分現金交易以規避申報，可能觸法。（AI生成示意圖）

夫妻各帶幾千元入境 被海關請入「小黑屋」 原因...

2026-10-13 20:45
Michael所在高爾夫球場社區約有千戶，環境優美，但社區之外綠化不如爾灣。（圖／受訪者提供）

華人為省稅從爾灣搬到賭城三年多 生活最大落差是...

2026-10-07 22:15
南加州一名媽媽應徵月薪4200美元的居家轉寄包裹工作，開始後察覺可疑並報警。圖為包裹示意圖。(Pexels）

僅收發包裹月入4200元 女子以為找到理想工作 結果…

2026-10-12 20:56
華女留學生在洛杉磯國際機場LAX入境時，遭遇ICE人員抓捕。圖為入境示意圖，非當事人。（記者邵敏╱攝影）

華女生入境被抓捕 無不良紀錄 ICE：任何人都能抓

2026-10-11 21:20
華人快遞三次爬陡峭石梯，把東西搬到顧客家中，收到的小費比基本薪水還高。（圖／受訪者提供）

小費比工資高 華人快遞員月入近萬 透露原因在這

2026-10-09 21:24

超人氣

更多 >
夫妻各帶幾千元入境 被海關請入「小黑屋」 原因...

夫妻各帶幾千元入境 被海關請入「小黑屋」 原因...
吵架不帶髒字卻句句有力 3生肖女「反應快、氣場強」讓人難反駁

吵架不帶髒字卻句句有力 3生肖女「反應快、氣場強」讓人難反駁
涉嫌毒害同事 中國研究生試圖潛逃中國在洛杉磯機場被捕

涉嫌毒害同事 中國研究生試圖潛逃中國在洛杉磯機場被捕
華女搭飛機返台灣前突被捕 牽出這起案件

華女搭飛機返台灣前突被捕 牽出這起案件
好市多有機地瓜乾 華人多次回購「找到小時候的味道」

好市多有機地瓜乾 華人多次回購「找到小時候的味道」