一個月水電帳單3.4萬 南加近百年老店關冷氣也撐不住了

洛杉磯95年老店Canter's Deli水電帳單突破3萬4000元，店家已縮減冷氣使用時間，並表示若成本壓力持續，恐須削減人力。（圖片來自餐廳官網）

AI摘要 文章摘要整理： 洛杉磯近百年老店Canter's Deli因水電帳單飆至3萬4000元承受壓力，雖已縮減冷氣使用，仍需面對人事與營運成本上升問題。

洛杉磯 知名猶太熟食餐廳Canter's Deli經營95年，如今卻因一張超過3萬4000元的水電帳單承受經營壓力。店家表示，帳單比四個月前增加近1萬元，已開始縮減冷氣 使用時間，若仍無法控制支出，恐須削減人力。洛杉磯水電局（LADWP）表示，帳單上升主要來自水費與汙水處理費，用電量並未明顯增加。

加州郵報報導，位於Fairfax Avenue的Canter's Deli，是洛杉磯歷史悠久的猶太熟食餐廳，以鹹牛肉三明治、猶太丸子湯等聞名，目前由第三代Jacqueline Canter與Marc Canter兄妹共同經營。面對高額帳單，這家老店不得不重新檢視營運開支。

Marc表示，過去冬季帳單平均約1萬9000元，夏季約2萬3000至2萬4000元，如今帳單卻突破3萬4000元。為節省費用，餐廳已在午夜至上午8時，關閉其中一間用餐區的冷氣。他坦言，不清楚這樣究竟能省多少錢，但目前的節省幅度不足以解決問題，餐廳還須尋找其他辦法。

Marc指出，若沒有足夠資金支付薪資，就必須縮減人力。他擔心，持續增加的成本，可能影響在店內工作多年的員工。

不過，水電局對此發布聲明，對帳單增加原因提出不同說明。該局表示，檢視餐廳帳戶後發現，用電量與去年相比維持相對穩定，並非帳單上升的主要因素。過去三個月，電費增加約6.6%，水費增加21.6%，汙水處理費增加45%，其中汙水處理費的增幅最為明顯。

水電局指出，餐廳用電量雖大致持平，但較高的尖峰時段用電，仍使電費增加。這也意味著，店家收到的高額帳單包含不同項目，不能將全部增幅都歸因電費。加州郵報報導，水電局已聯繫餐廳，提出派遣專員到場，協助查找可能造成費用上升的問題。