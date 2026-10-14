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挾持人質釀超市槍戰 致警打死平民 洛男遭判200年監禁

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
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Gene Evin Atkins 2018年在洛杉磯銀湖區Trader Joe's超市外與警方槍戰，並挾持店內數十人，14日被判處逾200年至終身監禁。圖為案發超市。（取自Google地圖）

AI摘要

文章摘要整理：

洛杉磯男子Atkins因2018年連串槍擊、追車、超市挾持與警匪交火，導致女主管Corado遭警子彈擊斃，最終被判超過200年至終身監禁。

從槍傷祖母、載著受傷少女駕車逃亡，到在超市外與警方交火、闖入店內挾持數十人質，洛杉磯男子Gene Evin Atkins於2018年犯下一連串罪行，最終導致一超市女主管遭警方子彈擊斃。現年36歲的Atkins 14日被判處超過200年至終身監禁，先前已被陪審團裁定41項罪名成立，包括二級謀殺、三項謀殺未遂、四項持槍攻擊警員及24項非法拘禁罪。

檢方指出，Atkins於2018年7月21日在南洛杉磯開槍射傷76歲祖母及17歲少女，隨後駕駛祖母汽車、載著受傷少女逃亡。他在途中向追捕警員開槍，最後在銀湖區（Silver Lake）的Trader Joe's超市附近撞車，下車後持槍奔向超市入口，再度與警方交火。超市副經理Melyda Maricela Corado在槍戰中中彈身亡，Atkins則闖入店內挾持數十員工及顧客，與警方對峙超過三小時後投降。

洛杉磯市警局前局長摩爾（Michel Moore）事後證實，擊斃Corado的子彈來自一名向Atkins還擊的警員。儘管Atkins並未直接射殺Corado，檢方仍依據加州「挑釁行為謀殺理論」（provocative act murder），主張他主動向警員開槍，引發警方還擊並造成Corado死亡，因此須承擔刑事責任。

洛杉磯縣檢察長霍克曼（Nathan Hochman）今年8月在謀殺罪裁決出爐後表示，Atkins企圖殺害無辜民眾、與警方交火並挾持人質，一連串行為造成Corado死亡。檢察官Ben Schwartz也在結案陳詞中強調，被告的行為極度危險，若非他犯下這些罪行，Corado至今應仍在人世。辯方則主張，Corado之死固然是悲劇，但Atkins並未直接殺害她，呼籲陪審團不要將責任轉嫁給被告。

參與槍戰的洛市警局警員Sinlen Tse曾在宣誓聲明中表示，Atkins當時構成致命威脅，他別無選擇，只能開槍制止，並在Atkins移動至超市入口時立即停止射擊。當時開槍還擊的，還有警員Sarah Winans。Corado家屬強調，警方開槍前應充分考量周遭環境，並曾對洛市府提起過失致死民事訴訟，雙方最終以950萬元和解。

Corado的父親Albert Corado在謀殺罪裁決公布後表示，無論Atkins是否被判有罪，都無法改變女兒已經離世的事實。他也對Atkins在重審期間未出庭表達不滿，批評其行為懦弱。

精華 FAQ

  • 他被認定在2018年先槍傷祖母與1名少女，接著持槍逃亡並與警方交火，最後闖入Trader Joe's挾持數十人質，合計41項罪名成立，因此遭判超過200年至終身監禁。

  • 檢方主張Atkins主動向警員開槍，引發警方還擊，進而造成女主管Melyda Maricela Corado死亡；法院依加州挑釁行為謀殺理論，認定他應為這起死亡負刑責。

  • 警方證實擊斃Corado的子彈來自向Atkins還擊的警員，參與射擊者包括Sinlen Tse與Sarah Winans；Corado家屬曾控告洛市府過失致死，雙方最後以950萬元和解。

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