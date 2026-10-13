男友虐女童遍體鱗傷 母親化妝品「遮醜」華人社工被捕

華裔社工Alan Zhang被捕，面臨四項指控。（Boone County警局）

AI摘要 文章摘要整理： 肯塔基州兩名女童遭家庭暴力後向校方求助，社工Alan Zhang接報卻未即時報警，反讓孩子回家，導致她們再受虐打，最終母親與施暴男友及社工均遭逮捕。

兩名年幼女童透露遭家庭暴力，曾被母親的男友掐脖子。華裔 社工Alan Zhang得知消息後，不僅沒有通知警方，還讓孩子放學回家，導致女童再遭毆打、遍體鱗傷，母親竟用化妝品遮蓋孩子身上的傷痕。據悉，涉案人、社工均已被捕。

據FOX19 NOW等綜合報導，案件8月28日曝光，肯塔基州 加拉廷縣（Gallatin County）一所小學，校方人員發現兩名女童遭受身體虐待，遂向健康與家庭服務部門通報，當時24歲的Alan Zhang任職該部門。

刑事訴狀指出，Alan接獲通報約三個半小時後抵達學校。他要求學校護士拍攝女童身上傷勢，並分別與她們面談。其中一名女童告訴他，母親的男友Kyle Reynold曾掐住她的脖子，Alan隨後致電主管，轉述孩子遭掐脖子。

訴狀稱，Alan返回辦公室後，表示自己對當時情況感到不安，卻仍要求校方讓兩名女童放學回家，並未報警。當天，學校兩度致電女童母親、29歲的Phyllis Culp；第二次通話時，工作人員聽到母親的男友在電話中大聲叫罵。據刑事訴狀，兩名女童回家後再次遭到暴力毆打，校方撥打911，警察前往現場查看。

警員到場後聯絡Alan的主管，對方表示，Alan此前並未完整說明兒童傷勢的嚴重程度，並告知，兒童福利部門不會接管這兩名孩子，主管隨後要求Alan前往現場重新調查，但這位社工的表現引起警方質疑。據訴狀，Alan詢問孩子母親時，沒有與對方眼神接觸，而是低頭快速念出一連串問題，語速快到難以聽清。警員認為，Alan的表現反映他對自身職責及調查工作嚴重漠視。

警方當場逮捕涉嫌施暴的Reynold，兩名女童傷勢嚴重，被送往兒童醫院救治，她們眼周瘀傷、頸部明顯勒痕，手臂、腿部和臀部大面積瘀傷。訴狀稱，Alan在現場等待期間，表示自己還有其他事要處理，希望盡快知道情況，以便離開。

女童母親和社工Alan均已被捕。