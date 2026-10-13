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遇上難纏客 飯店員工的這8句禮貌話 其實在表達不滿

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飯店服務員永遠笑面迎人，但對於他們認為難纏的客人，他們被訓練使用禮貌的語言逐一拆...
飯店服務員永遠笑面迎人，但對於他們認為難纏的客人，他們被訓練使用禮貌的語言逐一拆招。（飯店接待處示意圖，Pexels / Andrea Piacquadio）

AI摘要

文章摘要整理：

文章整理飯店員工面對難纏客人時常用的8句禮貌話，指出這些看似同理、感謝或致意的表達，往往其實是在婉拒要求、敷衍回應或結束對話。

飯店（酒店）員工受訓成為以禮待客的服務員，無論客人如何挑剔，他們都保持鎮定得體。但這個專業外層有時可能包裹著不滿情緒，表面絕不會粗魯回應，但卻會使用行內幾十年來發展出的一套微妙隱晦語言，拒絕客人所求，意在化解衝突，同時又不破壞五星級服務的形象。

Yahoo旅遊專欄就羅列了八種這類含著不滿情緒的飯店服務員語言，旅客可以會心領略：

1. 「我完全理解你的沮喪」（I completely understand your frustration）

這話聽去似具同理心，但通常是用來轉換話題，隨後解釋為何不能順應客人要求。飯店培訓師通常教導飯店員工以此防止衝突升級。實際上，服務員此時的內心已把服務對象標籤為「難纏的客人」。

2. 「讓我看看我能做些什麼」（Let me see what I can do） 

這聽起來像快要達成客人的要求，但其實是在拖延時間，以便決定是否值得花額外努力來滿足客人。這是一種委婉的拒絕，尤其客人已顯得不耐煩或傲慢時，即以此禮貌地終止一段不愉快的對話。

3. 「我會把這個記下來」（I'll make a note of that）

這通常用來結束對話，避免進一步爭論，實際上不會有所行動，尤其是當客人多次提出同樣的問題時更是如此。這句話禮貌、程序化，但實際是在敷衍，尤其是說畢這話後立即轉話題，就更明顯。

4. 「這當然可以這樣看問題」（That's certainly one way to look at it）

這是一種以外交式詞令來表達微聲異議。若客人在提出不常見的要求或連串投訴後聽到這句話，就知道服務員只在應付客人，而非認同客人的要求。這能保持禮貌溝通，又能避免認可對方。

5.　「感謝您耐心等候」（I appreciate your patience）

這有兩種情況：當客人等待了一段合理的時間後，這話是真誠的感激；但當客人等待時間過長又顯出不耐煩時，這話是安撫而非道歉。感謝的語言用以維持客人的滿意度，即使在服務失誤也如是。

6.　「很遺憾，這不符我們的政策」（Unfortunately, that's against our policy）

這是慣用的擋箭牌，「很遺憾」的用語不僅能緩和語氣，也巧妙地撇清員工的責任。飯店確實有各種政策，例如有關安全、問責及品牌標準等，但若客人表現抗或不講理，以政策回應既方便又不容挑戰。

7.　「我們重視您的回饋」（We value your feedback）

這話經常出現於住客入住後問卷、評論回應及投訴後的面談中，用以優雅地結束對話，而非進一步討論，而背後的實際問題沒有解決。

8.　「祝您入住愉快」（Enjoy the rest of your stay）

這是一句堅定而禮貌的表達，顯示談話到此為止，尤其是在氣氛緊張的交流之後，或是客人拒絕飯店員工的決定後。這話的作用尤如關門，使用溫暖的語言來冷卻對抗氣氛。

精華 FAQ

  • 因為他們需要在不失禮的前提下化解衝突，避免與客人正面爭執，同時維持專業形象。這些話術可作為緩衝，讓員工有空間拒絕不合理要求。

  • 像是「讓我看看我能做些什麼」、「很遺憾，這不符我們的政策」以及「我會把這個記下來」，表面上都很禮貌，實際上常用來拖延、擋回或結束對話。

  • 文章提醒旅客，飯店員工的客氣措辭未必代表真正同意，有時只是委婉拒絕、安撫情緒或停止爭論。理解這些話術，有助於旅客更快判斷對方真正態度。

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