華人買下「小台北」半世紀老店 透露未來新發展

在蒙市嘉偉大道屹立半個世紀的莊尼樂器其醒目的紅白樂器標誌是城市發展和歷史的見證者。（記者張宏／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 蒙市前市長林達堅買下半世紀老店莊尼樂器並改裝為醫美店，強調深耕家鄉、帶動地方經濟，店內部分空間也供商會使用。

蒙特利公園市 前市長，美國粵港澳大灣區企業家總商會創會會長林達堅買下蒙市半個世紀老字號莊尼樂器，為其換新顏。新店是間抗老美容店，眾多民選官員雲集已於11日舉辦了開業典禮。林達堅表示，無論經濟環境如何變化，他始終選擇扎根蒙市，希望透過投資與創新，讓居民留在家鄉也能享有更多元服務。南加州蒙特利公園市因聚集眾多華人 包括台灣移民，因此被親切地稱為「小台北」。

在蒙市嘉偉大道屹立半個世紀的莊尼樂器其醒目的紅白樂器標誌，一直是城市發展和歷史的見證者，當城市人口結構變遷時，店主Johnny Thompson選擇留下來，他在2016年10月17日《洛杉磯時報》一篇關於他的文章中說：「很少有人留下來，市中心商戶要么離開，要么退休，他想他是最後一個。這是他的家鄉，也是他的事業，沒想過出售它。」但是2021年Thompson離世，這裡不得不掛牌出售，而林達堅就是那個最終贏得競標的買家。

談起在蒙市投資置業初衷，林達堅表示，經濟景氣有好壞，但無論如何，他還是選擇留在蒙市。很多企業家曾經來找他，讓他去其他城市投資發展，但他都拒絕，因為這裡是他的家鄉，沒有理由搬到其他城市。如果想要改善這座城市，增加城市收入，他會選擇身體力行提升蒙市經濟發展。

他說，2021年疫情期間Thompson感染新冠肺炎不幸過世，他的妻子Nancy將這處房產掛牌出售。他是第四個出價買家，比其他競爭者多出10萬元，且為成功買下這處房產，甚至放棄自己1萬5000元的佣金。從那時起，他們在這裡投入大量資金進行整修，尤其是室內裝潢。從屋頂到管線，所有東西都是全新的，所有空調設備也都換成新的。經過數年努力，如今終於完工，希望能為蒙市更多居民提供服務，讓大家不必把錢花在蒙市以外的地方，希望大家能繼續留在這裡，就像他一樣，再待上30年，甚至100年。

林達堅平時很注重形象，時常會去做臉部護理，這次選擇經營種類也是美容行業，在11日的開業典禮上，他表示，他投身醫美領域是因為現在科技進步且不管男女，人人都有權追求美麗和青春，大家對健康美麗，延緩衰老的需求在持續升溫，且這裡一半空間會用於粵港澳大灣區總商會的活動地點。

林達堅兄妹（右四和右五）投身醫美領域，現場民選官員匯集。（記者張宏／攝影）

聯邦眾議員趙美心（中）對林達堅兄妹對城市發展的努力表示嘉獎。（記者張宏／攝影）

林達堅投入大量資金對室內進行整修，尤其是室內裝潢。從屋頂到管線，所有東西都是全新的。（記者張宏／攝影）

蒙特利公園市前市長，美國粵港澳大灣區企業家總商會創會會長林達堅買下蒙市半個世紀老字號莊尼樂器，為其換新顏。（記者張宏／攝影）

林達堅兄妹投身醫美領域，現場民選官員匯集。（記者張宏／攝影）