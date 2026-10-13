洛杉磯老牌餐廳因1舉動 垃圾費暴漲1800元

洛杉磯老牌餐廳Langer’s Deli的10月垃圾清運帳單暴漲逾七成，清運業者因每周五次開啟垃圾桶圍欄門鎖，加收近1800元。（取自Google街景）

AI摘要 文章摘要整理： 洛杉磯老牌餐廳Langer's Deli因清運人員開鎖垃圾圍欄，被垃圾費加收近1800元；店主批評不合理，並憂心最終只能漲價因應成本。

只因清運人員需要開鎖，餐廳一個月就被加收近1800元？洛杉磯 知名老牌餐廳Langer's Deli的10月垃圾清運帳單較上月暴漲逾70%，主因是清運業者針對一周五次開啟垃圾桶圍欄門鎖收取附加費。老闆Norm Langer直呼荒謬，並表示若無法解決這筆費用，恐被迫調漲餐點價格。

根據ABC7電視台報導，Athens Services由洛杉磯市指派，負責餐廳所在區域的垃圾清運。Langer表示，收到帳單後曾向公司反映，對方當時致歉，並承諾安排負責該區的代表與他聯絡，但截至受訪時，他仍在等待回覆。他打算先繳清帳單中不含附加費的款項，希望公司盡快回應。

Langer說，生活中已有太多問題要處理，如今連倒垃圾都成了難題。他無法理解，僅因清運人員需要攜帶鑰匙開鎖，餐廳就得額外支付近1800元。ABC7向Athens Services查詢，該公司則表示，無論圍欄使用鑰匙鎖或密碼鎖，只要清運人員需要開鎖，就會依標準收費。Langer指出，Langer's Deli是一家小型家族餐廳，食材、燃料等各項開銷不斷增加，如今垃圾清運費又大幅上漲，讓經營壓力更加沉重。「一家小小的家庭餐廳，究竟還能承受多少成本？」他擔心，若無法解決這筆費用，餐廳只能透過漲價轉嫁成本。

除了收費，Langer也質疑清運公司的作業方式。他表示，此次新增費用主要與供堆肥處理的廚餘清運有關，但他與員工曾目睹Athens Services清運車將這些廚餘與一般垃圾混在一起傾倒。面對高額帳單，Langer甚至半開玩笑地說，考慮買一艘船，把垃圾裝上船後推進餐廳對面的湖裡，看看能漂多久。ABC7也就相關收費問題向洛杉磯市衛生局（LA Sanitation）查詢，但截至截稿時間時，尚未收到回覆。