我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

僅收發包裹月入4200元 女子以為找到理想工作 結果…

MLB／大谷還沒醒、山本只撐2.2局 道奇帶2連敗回洛城

加州3大學投報率全美前10 這座小型學院畢業薪資最高

記者謝雨珊／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
加州多所學校的畢業生薪資與投資報酬率名列前茅，南加州的哈維穆德學院排名全美第一。...
加州多所學校的畢業生薪資與投資報酬率名列前茅，南加州的哈維穆德學院排名全美第一。（Harvey Mudd College網站）

AI摘要

文章摘要整理：

WalletHub公布2027年美國最佳大學排名，加州理工、史丹福與哈維穆德、波莫那等校在錄取率、薪資與投報率表現突出。

WalletHub公布2027年全美最佳大學排名，加州多所學府表現亮眼。加州理工學院（Caltech）排名全美第四，史丹福大學位居第九，波莫那學院（Pomona College）及哈維穆德學院（Harvey Mudd College）則分列第21及第26名。加州多所學校的畢業生薪資與投資報酬率名列前茅，南加州的哈維穆德學院排名全美第一。

位於巴沙迪那的加州理工學院在學生甄選、師資資源及職涯發展成果三項指標中均在加州排名第一。該校不僅錄取率為受評學校中最低，師生比例最為優異，反映在招生競爭、教學資源及畢業生職涯發展方面的優勢。

在北加州的史丹福大學是全美第九，在錄取率及投資報酬率兩項指標中躋身前五名，展現學術競爭力與畢業生的職場發展潛力。

位於南加州克萊蒙（Claremont）的兩所知名學府也獲得不俗成績。哈維穆德學院排名第26，與麻省理工學院、加州理工學院、及史丹福大學並列擁有全美最高的畢業後薪資中位數。鄰近的波莫那學院排名第21，整體表現更勝哈維穆德學院。

波莫那學院的招生競爭激烈，錄取率僅7%。研究顯示，該校將入學的新生中，有85%在高中畢業時的學業成績位居全校前10%，凸顯學生整體學術表現優異。

HEA Group分析，波莫那學院電腦科學學士畢業生的薪資中位數達21萬7051元，為全美最具經濟效益的學位之一。相較之下，波莫那學院平均每年就讀成本約3萬9000元，該校畢業生的平均年薪則約為7萬8000元。

在投資報酬率（ROI）方面，加州學校表現突出。私立學府哈維穆德學院排名全美第一，加州理工學院及史丹福大學分列第三及第四，顯示這些學校不僅提供優質教育資源，畢業生的薪資表現也具備競爭力。

WalletHub指出，四年制大學每年的學費、住宿及膳食費用平均約為3萬1000至6萬5000元，如何在教育品質與就讀成本之間取得平衡，成為評估大學價值的重要因素。

此次排名評比全美近740所高等教育機構，依據30項指標分為七大類別，包括學生甄選、就讀成本及職涯成果，並透過師生比例、畢業率、畢業後薪資及學生貸款違約率等數據，評估各校學術表現、就讀成本與教育的長期效益。

WalletHub分析師Chip Lupo表示，大學的排名通常高於學院，主因大學設有研究所課程、提供更多校園資源與機會，且畢業生收入通常較高。但Lupo也表示，許多排名優異的學院具備自身優勢，包括班級規模較小、提供更個人化的學習體驗，以及通常較安全的校園環境。

WalletHub公布2027年全美最佳大學排名，加州理工學院（Caltech）...
WalletHub公布2027年全美最佳大學排名，加州理工學院（Caltech）排名全美第四。加州多所學校在畢業生薪資與投資報酬率方面名列前茅。（加州理工學院官網）

精華 FAQ

  • 加州理工學院排名全美第4、史丹福大學第9，波莫那學院第21、哈維穆德學院第26；其中哈維穆德在投資報酬率更拿下全美第1。

  • 因為它在投資報酬率指標中位居全美第1，且與MIT、加州理工、史丹福並列擁有最高畢業後薪資中位數，顯示讀完後的經濟效益極高。

  • 波莫那學院錄取率只有7%，新生中有85%在高中成績名列前10%；其電腦科學學士畢業薪資中位數達21萬7051元，平均年薪約7萬8000元。

加州 史丹福大學

上一則

僅收發包裹月入4200元 女子以為找到理想工作 結果…

延伸閱讀

金融時報全球百大EMBA出爐 畢業年薪23.7萬創疫情後新高 中山大學上榜

金融時報全球百大EMBA出爐 畢業年薪23.7萬創疫情後新高 中山大學上榜
全美十大私立高中 加州包辦兩席

全美十大私立高中 加州包辦兩席
紐約念大學變難了？CUNY畢業率5年下跌近10%

紐約念大學變難了？CUNY畢業率5年下跌近10%

不是加州...風景優美、就業機會多 這州拿下2026年宜居第一名

不是加州...風景優美、就業機會多 這州拿下2026年宜居第一名
擔心高價嚇跑學生 已有大學將學費對半砍

擔心高價嚇跑學生 已有大學將學費對半砍
巴沙迪那社區學院打造羅斯密新校區 最快明年底啟用

巴沙迪那社區學院打造羅斯密新校區 最快明年底啟用

熱門新聞

加州6.3萬退休公務員，每年領取至少10萬退休金，總額達63億。（示意圖取自Pexels）

「什麼都不做」加州6萬人坐享10萬以上退休金 最高46萬

2026-10-12 14:21
Michael所在高爾夫球場社區約有千戶，環境優美，但社區之外綠化不如爾灣。（圖／受訪者提供）

華人為省稅從爾灣搬到賭城三年多 生活最大落差是...

2026-10-07 22:15
華女留學生在洛杉磯國際機場LAX入境時，遭遇ICE人員抓捕。圖為入境示意圖，非當事人。（記者邵敏╱攝影）

華女生入境被抓捕 無不良紀錄 ICE：任何人都能抓

2026-10-11 21:20
Souplantation預計2027年重返加州，確切店址及開幕日期尚未公布。圖為其姊妹品牌Sweet Tomatoes。（取自Sweet Tomatoes IG）

全美97店一夕熄燈 這家平價吃到飽名店宣布重返加州

2026-10-06 20:42
華人快遞三次爬陡峭石梯，把東西搬到顧客家中，收到的小費比基本薪水還高。（圖／受訪者提供）

小費比工資高 華人快遞員月入近萬 透露原因在這

2026-10-09 21:24
前海軍人員Jinchao Wei，因向中國情報官員出售艦艇技術和操作手冊及作業系統，今年初被判16年以上有期徒刑。（美國海軍）

美政府要撤回40人公民身分 1華男剛從軍拿到身分

2026-10-05 15:34

超人氣

更多 >
「什麼都不做」加州6萬人坐享10萬以上退休金 最高46萬

「什麼都不做」加州6萬人坐享10萬以上退休金 最高46萬
去年才生寶寶 四川2.2米網紅小玥病逝 享年26歲

去年才生寶寶 四川2.2米網紅小玥病逝 享年26歲
小費太高 韓客聲東擊西拒付 趁對方轉頭迅速按「$0小費」

小費太高 韓客聲東擊西拒付 趁對方轉頭迅速按「$0小費」
美前副國務卿坎伯：川習正積極討論台灣問題 兩岸現狀是美中成就

美前副國務卿坎伯：川習正積極討論台灣問題 兩岸現狀是美中成就
「老公終於死了」她憂鬱症吃藥10多年回診判若兩人 醫聽完原因愣住

「老公終於死了」她憂鬱症吃藥10多年回診判若兩人 醫聽完原因愣住