我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

貴婦控弄髒愛馬仕求償3萬美元 餐廳秀監視器+錄音檔反擊

「擊掌背手漫步」比超慢跑更有效 網友跟練2天瘦1kg

華婦晚年不孤獨 小院四季有菜送親友 廢舊噴水池成荷塘

記者楊青／波莫那即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
一片荷塘，是邱明家最特別的風景。（記者楊青／攝影）
一片荷塘，是邱明家最特別的風景。（記者楊青／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

邱明在南加後院種菜養荷，從童年四合院的種植記憶出發，把晚年過成自在充實的生活，也常把收成送給親友分享。

清晨四、五點，天還沒有亮透，邱明已走進後院。這是她一天最喜歡的時光。趁著南加的陽光還沒升高，她先把院子裡的花花草草照料一遍。等太陽出來，她回到屋裡，休息、運動、寫作，間歇打打鼓。晚上，生活又換了一個節奏，跳舞、唱歌。日子滿滿的，又很逍遙。

「我沒有感覺在過一個老人的生活，只是覺得過的是一種自在的日子。」曾多年在南加廣播電台主持品牌節目「邱明伴你到天明」，邱明說，對她而言，晚年不是生活逐漸縮小，而是終於可以按照自己的節奏，把時間交還給自己。

童年種下的種子 晚年獨處日子開出了花

邱明從小住在北京四合院，母親經常在後院種菜，尤其喜歡絲瓜。一般四合院裡會有紫藤架，而她們家搭的是葡萄架。冬天寒冷，葡萄藤需要在入冬前剪枝、埋起來，春天再挖出來重新整理枝條。這些工作，從小就由邱明負責。

父母甚至特別找園丁教她，讓她到苗圃學習；她自己也買葡萄修剪的書來研究。多年後，她仍然記得那些枝條該怎麼剪、怎麼整理，才能讓葡萄藤沿著架子長得漂亮。

她說，到美國後，她長時間住公寓，只能在小陽台上擺幾個花盆，種些植物。陽台朝向不好，很多植物長得不理想。直到先生去世後，她決定買一棟有院子的房子。

「就是想種些東西，想起媽媽原來在院子種東西的那種感覺。」院子原本有一個游泳池，邱明把它填掉，開墾自己的菜園。最初種容易上手的白菜，長勢良好，但好景不長，很快被地鼠吃得一乾二淨，根都不剩。

幾番摸索，她逐漸建立起現在的種植床。白菜、蘿蔔、西紅柿、黃瓜、絲瓜，都曾在這片小小土地出現。尤其是絲瓜，從春天一直長到秋天，她吃不完，很多拿去送朋友。

一座壞掉的噴水池 意外變成四季荷塘

後院的那個帶噴泉的大水池，是前屋主留下的，幾層石頭堆疊成小山形，造型漂亮。但水泵沒多久就壞了，換一個要上千元，她覺得太貴，最後聼女兒建議，在池子裡放土種花。

沒想到一場雨後，沒有出水口的池底積滿泥，整個池子變成泥塘。邱明突發奇想：那不正好可以種荷花？

她上網研究種荷花的方法，開始了這場意外的「荷塘工程」。荷花不需要太多技術，邱明說，算是「很好種」的植物。雖然她種的蓮藕還很細，只有手指般粗，不能當藕吃，但蓮蓬卻常受朋友喜愛。

一晃四年。每年6月，她家後園小小的荷塘荷花搖曳，蓮蓬玉立，偶爾天下雨，雨滴在翠綠的荷葉上滾動，搖動滿池清脆，美不勝收。

邱明說，她的後院沒有精心設計成什麼園林，也沒有追求整齊劃一，它更像晚年的生活日記：想種什麼就種什麼，哪棵樹需要修剪就修剪，哪種植物長得太快，就讓它收斂一些，或者多給些水肥，幫助它們成長。

絲瓜纍纍。（記者楊青／攝影）
絲瓜纍纍。（記者楊青／攝影）

邱明自己種植芭樂，果實多到壓彎了枝條。（記者楊青／攝影）
邱明自己種植芭樂，果實多到壓彎了枝條。（記者楊青／攝影）

邱明自種葡萄，收成頗豐。（記者楊青／攝影）
邱明自種葡萄，收成頗豐。（記者楊青／攝影）

從小學習的修剪葡萄手藝，晚年更是熟能生巧。（記者楊青／攝影）
從小學習的修剪葡萄手藝，晚年更是熟能生巧。（記者楊青／攝影）

小米辣一年四季都可採摘。（記者楊青／攝影）
小米辣一年四季都可採摘。（記者楊青／攝影）

自己搭的架子種植火龍果，規模不斷擴大。（記者楊青／攝影）
自己搭的架子種植火龍果，規模不斷擴大。（記者楊青／攝影）

邱明自己種植和嫁接的葡萄，很多朋友都喜歡。（記者楊青/攝影）
邱明自己種植和嫁接的葡萄，很多朋友都喜歡。（記者楊青/攝影）

精華 FAQ

  • 因為她每天依自己的節奏生活，清晨整理花草，白天休息、運動與寫作，晚上還跳舞唱歌。她認為晚年不是縮小，而是把時間重新交還給自己。

  • 先生去世後，邱明買下有院子的房子，把原本的游泳池填掉，開墾成菜園。她從白菜種起，再慢慢種出蘿蔔、西紅柿、黃瓜和絲瓜等作物。

  • 噴水池因水泵故障而停用，邱明在女兒建議下先放土種花，後來又因積泥想到種荷花。如今它成了四季可賞的荷塘，夏天荷花與蓮蓬都很受朋友喜愛。

南加

上一則

母親游泳突抽筋下沉 華裔童急中生智助她脫險 警察讚揚

下一則

僅收發包裹月入4200元 女子以為找到理想工作 結果...

延伸閱讀

好萊塢武術指導露出另一面 從死手指變綠手指

好萊塢武術指導露出另一面 從死手指變綠手指
生活／我與韭菜的愛恨情仇

生活／我與韭菜的愛恨情仇
她催生結果的秘訣…常和植物「溝通」

她催生結果的秘訣…常和植物「溝通」
余瑾的雙拼生活（一六）

余瑾的雙拼生活（一六）
孫女的舞蹈匯演

孫女的舞蹈匯演
結束與余文樂9年婚 王棠云近況曝光 親揭離婚後生活細節

結束與余文樂9年婚 王棠云近況曝光 親揭離婚後生活細節

熱門新聞

加州6.3萬退休公務員，每年領取至少10萬退休金，總額達63億。（示意圖取自Pexels）

「什麼都不做」加州6萬人坐享10萬以上退休金 最高46萬

2026-10-12 14:21
Michael所在高爾夫球場社區約有千戶，環境優美，但社區之外綠化不如爾灣。（圖／受訪者提供）

華人為省稅從爾灣搬到賭城三年多 生活最大落差是...

2026-10-07 22:15
華女留學生在洛杉磯國際機場LAX入境時，遭遇ICE人員抓捕。圖為入境示意圖，非當事人。（記者邵敏╱攝影）

華女生入境被抓捕 無不良紀錄 ICE：任何人都能抓

2026-10-11 21:20
Souplantation預計2027年重返加州，確切店址及開幕日期尚未公布。圖為其姊妹品牌Sweet Tomatoes。（取自Sweet Tomatoes IG）

全美97店一夕熄燈 這家平價吃到飽名店宣布重返加州

2026-10-06 20:42
華人快遞三次爬陡峭石梯，把東西搬到顧客家中，收到的小費比基本薪水還高。（圖／受訪者提供）

小費比工資高 華人快遞員月入近萬 透露原因在這

2026-10-09 21:24
前海軍人員Jinchao Wei，因向中國情報官員出售艦艇技術和操作手冊及作業系統，今年初被判16年以上有期徒刑。（美國海軍）

美政府要撤回40人公民身分 1華男剛從軍拿到身分

2026-10-05 15:34

超人氣

更多 >
「什麼都不做」加州6萬人坐享10萬以上退休金 最高46萬

「什麼都不做」加州6萬人坐享10萬以上退休金 最高46萬
華女生入境被抓捕 無不良紀錄 ICE：任何人都能抓

華女生入境被抓捕 無不良紀錄 ICE：任何人都能抓
去年才生寶寶 四川2.2米網紅小玥病逝 享年26歲

去年才生寶寶 四川2.2米網紅小玥病逝 享年26歲
小費太高 韓客聲東擊西拒付 趁對方轉頭迅速按「$0小費」

小費太高 韓客聲東擊西拒付 趁對方轉頭迅速按「$0小費」
美前副國務卿坎伯：川習正積極討論台灣問題 兩岸現狀是美中成就

美前副國務卿坎伯：川習正積極討論台灣問題 兩岸現狀是美中成就