母親游泳突抽筋下沉 華裔童急中生智助她脫險 警察讚揚

母親在自家泳池突然腿部抽筋，五年級華裔男童協助媽媽脫險。（Covina-Valley Unified School District提供）

AI摘要 文章摘要整理： 陳雷蒙在自家泳池發現母親因抽筋下沉，機智改用推的方式協助她靠岸脫險，因沉著反應獲學區、市府與警方公開表揚。

母親在自家泳池突然腿部抽筋，揮動雙臂、開始下沉，五年級華裔 男童聽見呼救後，迅速游向她。他想到，若伸手拉母親，自己可能也會跟著沉下去，於是改用推的方式，將她推至池邊，協助母親脫險。

據柯汶那谷聯合學區 （Covina-Valley Unified School District）7日發布的新聞稿，就讀Mesa小學（Mesa Elementary School）的陳雷蒙（Raymond Chen，音譯），當時正與母親陳潔德（Jade Chen，音譯）在後院泳池游泳。他聽見母親大喊自己的名字，隨即看見她因腿部抽筋，在泳池中央掙扎並開始下沉。

「我很害怕，但我想了各種可以救媽媽的方法。」陳雷蒙說，「我想到，如果拉她，我也會跟著沉下去，所以我改把她推到池邊。看到她沒事，我才鬆了一口氣。」

陳雷蒙加入歐溫岱游泳隊（Irwindale Swim Team）已有三個月，每周一至周四練習游泳。他表示，希望長大後能加入學區旗下某所高中的游泳隊。

母親認為，兒子的反應也與學校教育有關。「學校教他思考、無私，也讓他有勇氣幫助別人。」她說，兒子即使遇到陌生人，也會伸出援手，這次表現是學校教育成果的一個例子。

在校期間，陳雷蒙參加華語雙語沉浸式課程，最喜歡的科目是英文，尤其是文法。他說，老師們都很好，雙語課程讓他有機會學習英文以外的語言，也能認識不同節日與文化。

因為此次勇敢且迅速的反應，陳雷蒙已獲歐溫岱市（Irwindale）及歐溫岱市警察局表揚。學區還在10月8日的教育委員會會議上表揚他的救人行動。

Mesa小學校長Julie Rehmer表示，陳雷蒙能在緊急關頭迅速思考、作出判斷，令人驚嘆，「這真的是了不起的表現，我們都為他感到驕傲。」