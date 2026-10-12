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「什麼都不做」加州6萬人坐享10萬以上退休金 最高46萬

記者邵敏／即時報導
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加州6.3萬退休公務員，每年領取至少10萬退休金，總額達63億。（示意圖取自Pe...
加州6.3萬退休公務員，每年領取至少10萬退休金，總額達63億。（示意圖取自Pexels）

AI摘要

文章摘要整理：

加州公共退休金持續膨脹，CalPERS已有逾6萬人年領10萬以上，最高者年領46萬多元，龐大支出也讓地方政府與納稅人承受更大財政壓力。

加州公共退休金支出持續增加，一些退休公務員每年領取的退休金高達數十萬。據加州郵報報導，加州公務員退休系統（CalPERS）中的6萬3107名退休人員，每年領取至少10萬退休金，總額達63億；其中，最高領取者去年領取46萬2784元，「而他們卻什麼都不做」。

報導指出，CalPERS是全美規模最大的公共退休金系統。退休金採取確定給付制，主要由員工繳款、投資收益及政府雇主繳納的退休金共同組成，因此政府財政與納稅人都受退休金成本變化的影響。

退休金最高領取者是Curtis Ishii，他曾任CalPERS固定收益投資部門主管，2018年退休前已在公共部門服務逾40年。2025年，Ishii領取的退休金為46萬2784元。2017年，他最後一年的薪資為68萬8000元。公共退休金通常依據薪資與服務年資等因素計算，投資主管是加州薪酬較高的政府雇員。

排名第二的是蘇拉諾縣（Solano County）前行政主管Michael D. Johnson，去年領取42萬6028元退休金。Johnson於1992年就任縣行政主管，當時43歲，擁有19年的公共部門工作經驗。2010年，他最後一年薪資為35萬4197元。隨著CalPERS每年調整生活成本，他的退休金也逐年增加。排名第三的是洛杉磯縣衛生局前總經理兼總工程師Steve Maguin，去年領取41萬8614元退休金，他曾在固體廢棄物管理領域工作23年，2012年退休。

數據顯示，加州年領10萬以上退休金的人數，從2005年的1841人增至2018年的2萬6000人，再增加至2025年的6萬3107人。年領30萬以上者也在增加，從2023年的21人增至2025年的36人。

退休金支出增加引發地方政府對財政壓力的擔憂。聖塔芭芭拉縣政委員Bob Nelson曾向州議員表示，縣府每年必須額外支付1億元，以應付不斷增加的退休金成本。他指出，這些支出已影響公共安全人力、心理健康、無家可歸者服務與刑事司法改革等項目的資源。Reason Foundation退休金計畫負責人Zachary Christensen表示，CalPERS為履行承諾的退休福利，仍存在約1530億資產缺口，是全美規模最大的單一退休金債務。他認為，領取高額公共退休金的人數持續增加，可能進一步加重納稅人的負擔。

專家將退休金暴漲稱為「定時炸彈」，退休金成本增加，追溯至1999年加州前州長Gray Davis簽署的SB 400法案。該法案提高公共雇員的退休福利，並使部分員工能以較低年齡退休、並領取較高福利。後來經歷金融危機等市場動盪，退休福利增加與投資損失相互影響，逐步推高政府支出成本。2013年，加州通過退休金改革，與國稅局限額掛鉤，但改革前已取得的福利仍適用。報導指出，高額退休金支出至少還需持續10年。據悉，CalPERS的年度退休金支出，從2021至2022財年的291億，增至2024至2025財年的346億。

精華 FAQ

  • 根據報導，CalPERS中有6萬3107名退休人員每年領取至少10萬退休金，累計金額達63億，顯示高額公共退休金領取者的人數正在快速擴大。

  • 最高領取者是Curtis Ishii，他曾任CalPERS固定收益投資部門主管，2025年領取46萬2784元退休金。報導也提到，他2017年最後一年的薪資為68萬8000元。

  • 因為CalPERS採確定給付制，退休金成本由員工、投資收益與政府雇主共同承擔，支出增加會直接壓縮地方預算。部分縣府甚至每年要多付1億元，影響公共安全等服務。

退休金 加州

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