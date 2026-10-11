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華女助上百家公司註冊賺外快 結果FBI找上門

記者張宏╱洛杉磯即時報導
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華女協助開公司賺外快，結果FBI找上門，被起訴面臨五年刑罰。（AI生成圖）
華女協助開公司賺外快，結果FBI找上門，被起訴面臨五年刑罰。（AI生成圖）

AI摘要

文章摘要整理：

南加華女替海外客戶大量註冊美國公司賺取佣金，卻因部分公司涉出口管制交易而遭FBI調查，律師提醒業者勿忽視客戶背景與風險。

近日南加有華女通過協助海外客戶註冊美國公司賺外快，結果FBI找上門，被起訴後面臨五年刑罰。律師鄧洪提醒從事公司註冊登記、會計及企業服務的人員，不要小看協助公司登記，日後客戶違法，自己也無法完全脫身。

馬小姐大學主修經濟，曾在會計師事務所工作兩年，離職準備會計師執照考試期間利用自己熟悉的會計及公司註冊業務接案。起初她只是替以前客戶介紹的朋友在美國成立公司，後來透過中國朋友取得大量客戶，雙方以每宗2000元計費，分成後馬小姐每單約可取得500至600元。業務相對簡單，她在半年便協助成立上百家公司。

但是部分由她協助成立的加州公司，後來涉嫌被用於購買受到美國出口管制的晶片及其他敏感產品。部分公司甚至還使用馬小姐租用的PO Box作為聯絡地址，因此導致她被FBI調查。馬小姐其實未參與相關公司實際經營，也沒有直接參與晶片交易。她表示，自己甚至沒有見過部分客戶，也不了解對方真正從事什麼業務。

其律師鄧洪表示，這類案件最重要的是當事人究竟知道多少。如檢方能夠證明當事人明知客戶利用公司從事違法活動，仍持續協助成立公司、提供地址、開設帳戶或提供其他協助，可能面臨較高刑事風險。如當事人沒有留下直接承認「自己知道」的證據，檢方則可能從一連串客觀情況，推論當事人對相關活動的認知程度。如從未與客戶本人見面、不知道公司實際業務、短時間成立大量公司，並多家公司使用相同PO Box或聯絡資料、客戶全部來自海外，及公司成立後立即大量購買高價值或敏感商品等，都可能成為進一步調查的警訊。

單一異常情況不代表客戶一定違法，也不代表代辦人員因此就構成犯罪，真正重要的是整體情況及服務提供者，是否明知或在發現重大異常後仍持續提供協助。尤其涉及半導體、高科技產品、出口管制、跨境資金或制裁限制時，業者不能只關注一單可賺多少錢，而忽略客戶背景及交易目的，否則可能會被視為共謀。

鄧洪提醒，替海外客戶註冊美國公司本身並非違法，但服務提供者應至少了解客戶身分、實際控制人及公司基本業務，並妥善保存相關溝通及交易紀錄。公司註冊可能只需幾個小時，但一旦公司日後涉及聯邦犯罪，當初留下的註冊資料、地址、電子郵件及客戶紀錄都可能成為調查的一部分。在不了解客戶、不清楚實際業務的情況下，大量替陌生客戶成立公司，可能會招致FBI找上門。

精華 FAQ

  • 她原先在會計師事務所工作，離職備考期間接案，替海外客戶在美國成立公司。每單收費約2,000元，分成後她可拿500至600元，半年內便協助成立上百家公司。

  • 部分她協助成立的加州公司，後來涉嫌被用來購買受美國出口管制的晶片與敏感產品，且還使用她租用的PO Box作聯絡地址，因而引發FBI調查與起訴。

  • 鄧洪指出，替海外客戶註冊公司本身不違法，但業者至少要了解客戶身分、實際控制人與業務內容，並保存紀錄；若明知違法仍協助，可能被視為共謀。

FBI 加州 南加

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