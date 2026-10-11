華人趕在風雨前準備沙袋 一波三折 被上了一堂防災課

民眾相互幫助，趕在風雨到來之前趕製沙袋防洪。（記者楊青╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 南加州風雨來襲前，格蘭杜拉華人李先生臨時奔波找免費沙袋，歷經多次撲空後，才在阿蘇薩順利領到並完成防災準備。

南加州 周末風雨慾來，華人 住家趕在最後一分鐘準備沙袋，沒想到本來以為小事一樁，最後卻頗費周折，活生生上了一堂防災課。

天氣預報警告說此次熱帶風暴來勢凶猛，聖蓋博谷山區降水可能高達2英寸，家住格蘭杜拉（Glendora）山腳社區的李先生表示，風雨到來之前後查看了家中，才發現車庫門可能會灌水，他10日特別起個大早，想要趕緊弄些沙袋防洪。

「我想至少需要10到15個沙袋」，李先生說，原以為領取沙袋不過是開車一腳出門一趟的小事。他先幾年前曾經去拿過沙袋的地方，沒想到空空如也。附近居民說，那是幾年前臨時設的沙袋領取處，這些年早沒了。馬上上網查詢，輸入關鍵詞「Sand Bag」，出來的是Home Depot、Lowe's等家居建材零售商，要錢。重新輸入「Sand bag near me for free」，出來好幾個城市網站，包括格蘭杜拉、聖迪瑪斯和阿蘇薩等。

李先生按照官網指示首先打電話到格蘭杜拉消防局。值班警員熱情表示，他們確實有沙袋，但消防局地方有限，因此只有沙袋，沒有沙子。值班人員指示李先生到城市工務局去，表示那裡有沙袋和沙子，免費領取，自己愛裝多少裝多少。

「興致勃勃開車十多分鐘到城市工務處的大倉庫，但只見大門緊閉」，李先生說，透過門縫確實看到堆成小山的沙子和沙袋，但門上寫說，開放時間為周一至五清晨7時至下午4時，「那一刻，我只能後悔自己沒早來」。

眼看天上黑雲漸近，風也開始起來，李先生心如火燎。他趕緊打電話到鄰居城市阿蘇薩，這回終於沒有讓他失望。工作人員說，他們不但有沙袋，也有沙子，現場還有鐵鏟，不用自帶工具，但今年大家都聽說今年聖嬰來勢凶猛，很多人家都早早準備，防洪防泥石流，沙袋每天的領取量都很大，因此只限本地居民領取，不對外開放。

「如果真被問到，我只能說是替住在阿蘇薩的孤寡年長者朋友拿的」，李先生笑說，那一路上，他盤算著如何「矇混過關」，領到沙袋。所幸的是，到了現場，人家不但沒有查問他是否當地居民，好幾個社區義工還熱情幫他裝沙袋，將沙袋裝上車。

終於在風雨帶來之前滿載而歸。不過李先生感慨，很多傳統的美國人做事情都很有計畫，早早準備，他臨時抱拂腳的心態，真該改改了。