每天只走路不做其他運動 究竟夠不夠？ 專家這樣說

對習慣走路的人來說，可以逐漸增加速度、距離或坡度，避免每天都維持完全相同強度。示意圖。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 規律快走可作為維持健康的基礎運動，但若長期只走路，仍可能在肌力、骨骼與心肺強度上出現不足，最好再加入肌力訓練。

走路可能是最容易做到的運動，不需要健身房 或特殊器材，穿上鞋就能開始。對不少人來說，每天散步甚至是唯一的運動方式。但如果長期只走路、不做其他運動，究竟夠不夠？

Men's Fitness報導，規律快走確實能為身體帶來不少好處，包括改善有氧適能、鍛鍊心肺功能，並有助降低心血管疾病 、第二型糖尿病等疾病風險。走路對情緒、腦部健康和體重管理也有幫助，而且對關節衝擊較小，相對容易長期維持。

對只希望維持基本健康的人來說，走路甚至可能已經提供相當可觀的運動量。美國現行身體活動指南建議，成年人每周至少進行150至300分鐘中等強度有氧活動，快走就是其中一種選擇。

不過，關鍵在於「快走」。悠閒散步與達到中等強度的快走並不完全相同。判斷方式之一是「說話測試」：運動時呼吸明顯加快，仍然可以說話，但已無法輕鬆唱歌，大致屬於中等強度。

至於許多人熟悉的「每天1萬步」，也並非不可少的健康門檻。這個數字最早與1960年代日本計步器的行銷有關，而近年研究顯示，即使沒有走到1萬步，增加每日步數也能帶來健康益處。比起執著於一定要走滿1萬步，走路的時間、強度以及能否持續更加重要。

但如果走路是唯一的運動，身體也會有幾個明顯的鍛鍊缺口，其中最大的是肌肉與肌力。走路雖然會使用腿部和臀部肌肉，走坡路時負荷還會增加，但阻力通常不足以有效鍛鍊全身肌肉，尤其是上半身。這也是為什麼運動指南除有氧活動之外，還建議成年人每周至少兩天進行肌力訓練。

另一個限制是心肺能力可能逐漸遇到瓶頸。身體會適應固定的運動強度，如果每天都走同樣的路、維持同樣速度，時間久了，對身體的刺激可能愈來愈有限。跑步、騎自行車或較高強度的間歇運動，通常能讓心率升到更高水平，進一步挑戰心肺能力。

骨骼也是走路較難完全照顧到的部分。走路屬於負重活動，對骨骼健康有一定幫助，但若目標是增加或維持骨骼強度，阻力訓練以及適當的衝擊性活動能提供不同刺激。單靠走路，對爆發力的訓練也相當有限。

因此，若目標只是增加活動量、維持基本健康、紓解壓力，規律快走可以是一個很好的基礎；但若希望增加肌肉、強化骨骼、進一步提升心肺能力或運動表現，只靠走路可能不夠。

對習慣走路的人來說，可以逐漸增加速度、距離或坡度，避免每天都維持完全相同強度。更重要的是，在走路之外加入每周至少兩天的肌力訓練，以補足單靠走路較難鍛鍊到的肌肉和骨骼。