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華人熟悉的蒜香辣油 這家店只賣1.5元

記者子為／阿罕布拉即時報導
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Dollar Tree的Katayama辣油每瓶3.18盎司，售價1.5元，帶有...
Dollar Tree的Katayama辣油每瓶3.18盎司，售價1.5元，帶有蒜香和酥脆洋蔥顆粒。（記者子為／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

Dollar Tree的Katayama Crunchy Chili Onion辣油以1.5元低價受關注，主打蒜香、酥脆洋蔥與溫和辣味，常見於拌麵、拌飯與多種配菜。

拌飯、拌麵、配餛飩，是不少華人熟悉的辣油吃法。Dollar Tree販售的一款Crunchy Chili Onion辣油，帶有蒜香和酥脆洋蔥顆粒，風味也容易讓人聯想到這些搭配。它每瓶售價僅1.5元，與Trader Joe's較貴的同名產品相比價格實惠，近日受到多家美食網站關注。

記者近期走訪一家Dollar Tree時，看到這款辣椒油的貨架上只剩幾瓶。據EatingWell報導，這款產品的品牌是Katayama，它以葵花籽油為基底，混有乾洋蔥、蒜、紅辣椒、橄欖油、鹽及黑胡椒等配料。洋蔥在成分表中排名第二，因此舀起時除了辣油，還能吃到不少酥脆顆粒。該網站作者認為，這款醬的洋蔥香氣明顯，辣味則相對溫和。

至於怎麼吃，EatingWell作者最常把它加在麵條、米飯和餃子上，也用來搭配煎蛋、烤花椰菜、四季豆及馬鈴薯。對喜歡用辣油拌主食的華人讀者而言，這些吃法並不陌生。

Allrecipes則引述網友討論指出，有人喜歡將它加在拉麵、米飯及雞蛋上；也有人認為它與Trader Joe's的產品相近，但味道並不完全一樣。一名網友表示，這款醬不算辣，較突出的是酥脆口感。上述評價都屬個人口味，是否適合嗜辣者，仍取決於各人偏好。

價格方面，Dollar Tree的Katayama辣油每瓶3.18盎司，售價1.5元；EatingWell所列Trader Joe's Crunchy Chili Onion辣油則是每瓶6盎司、售價4.49元。由於瓶身容量不同，不能只比較標價：換算後，前者每盎司約0.47元，後者約0.75元。兩者都是帶有酥脆洋蔥配料的辣椒油，但並非同一款產品。

Dollar Tree一款售價1.5元的Crunchy Chili Onion辣...
Dollar Tree一款售價1.5元的Crunchy Chili Onion辣油，帶有蒜香和酥脆洋蔥顆粒，每瓶售價僅1.5元。（記者子為／攝影）

精華 FAQ

  • 這款Katayama Crunchy Chili Onion辣油每瓶售價1.5元，容量是3.18盎司。相較於Trader Joe's同類產品，單瓶價格更低，也因此吸引不少消費者注意。

  • 它以葵花籽油為基底，加入乾洋蔥、蒜、紅辣椒、橄欖油、鹽與黑胡椒。報導形容洋蔥香氣明顯、酥脆顆粒多，辣度則相對溫和。

  • EatingWell作者常拿它拌麵、拌飯、餃子，也會搭配煎蛋、花椰菜、四季豆和馬鈴薯。兩者都有酥脆洋蔥配料，但容量與單價不同，味道也不完全一樣。

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