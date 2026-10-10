風暴來襲 南加迎數天降雨 海濱城市已被淹

男子從租住的房屋中離開。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 熱帶風暴瑞秋逼近南加州，引發沿海倒灌、強風與廣泛洪災風險，新港灘已受淹並關閉部分碼頭，多縣正備戰可能出現的暴洪。

紐約郵報報導，受熱帶風暴瑞秋（Rachel）逼近影響，南加 州部分地區約10日晚間開始出現豪雨、致命性洪水及破壞性強風。橙縣 新港灘（Newport Beach）9日起因巨浪與海水倒灌，淹沒部分街道、商家、住宅區，市府宣布地方進入緊急狀態，關閉部分碼頭；聖地牙哥 、河濱與聖伯納汀諾縣等地亦面臨暴洪威脅。

國家氣象局10日發出的嚴重警告稱，瑞秋恐在南加州引發廣泛洪災，迫使居民撤離，道路與橋樑甚至被沖毀。「聖地牙哥縣應對可能出現危及生命的豪雨洪災做好因應準備。」氣象局進一步指出，嚴重的洪水會導致多條河流與支流短時間內暴漲溢出河岸，湧入社區，使部分房屋嚴重受損，甚至直接被水沖走。

根據最新雷達（Doppler Radar）影像，截至10日近中午時，雨帶已進入橙縣與聖地牙哥縣，最嚴重的風雨恐出現於11日。預估會替南加州沿海、山谷及沙漠地區帶來1至2英寸雨量，山區雨量在極端情況下恐達2至4英寸。雨量最大的區域，將集中於聖地牙哥縣山區與沙漠地帶，部分地區恐出現暴洪，特別是短時間出現大量雨勢的區域。

根據舊金山紀事報（San Francisco Chronicle），河濱及聖伯納汀諾等縣山區與沙漠地帶，有40%機率因降雨過量引發洪災，包括棕櫚泉（Palm Springs）、約書亞國家公園（Joshua Tree National Park）及29棕櫚鎮（Twentynine Palms）。風暴也可能帶來時速39至73英里強風，足以吹斷樹木、圍籬及道路標誌。

除內陸地區，新港灘（Newport Beach）自9日起，大量海水湧入Balboa Peninsula，威脅沿海住家、街道及商家。至10日上午，工程人員持續修護防護沙堤，居民也擔憂下一波漲潮恐再度引發海水倒灌。

根據市府臉書（Facebook）官網10日下午發布的影片，該市海灘仍然開放，但出於安全考量，新港灘碼頭（Newport Pier）、Balboa Pier及Rock Jettty 至 M Street全面關閉。官員警告，洪水與危險環境會對公共安全造成嚴重威脅，居民需嚴守關閉命令。

國家氣象局針對橙縣沿岸海灘發布海岸洪水警報（Coastal Flood Warning）至11日下午3時，並警告，由於海平面升高、強勁向岸風及逐漸增強的浪潮，可能造成嚴重洪水與海灘侵蝕。最危險的時段預估出現在滿潮前後，屆時浪高恐達5至7英尺，部分浪頭甚至達9英尺高。若再加上強浪衝擊，恐導致低窪社區、道路及商業區遭海水淹沒。

市府目前已派工程人員重建防護沙堤、操作抽水設備，開啟潮汐閥門，以排出街道上的積水。官員並敦促居民將車輛移至地勢較高處，用沙包保護房屋，切勿繞過路障或試圖穿越淹水區。

熱帶風暴瑞秋逼近南加州，各地嚴陣以待。（國家氣象局）

在Balboa沙灘上築起了高高的沙牆，迎接11日到來的「瑞秋」熱帶風暴。（美聯社）

新港灘被海水淹沒，市民劃橡皮艇出行。（美聯社）