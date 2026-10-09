開口問才有 五項郵輪隱藏免費服務 讓行程更舒適
郵輪雖已含住宿與餐飲，但乘客主動提出需求，仍可能免費獲得床鋪調整、浴袍拖鞋、額外衣架、早餐送房與嬰兒床等服務。
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郵輪雖已含住宿與餐飲，但乘客主動提出需求，仍可能免費獲得床鋪調整、浴袍拖鞋、額外衣架、早餐送房與嬰兒床等服務。
郵輪旅遊的收費一般已包含許多基本服務，但旅遊業界的競爭促使更多郵輪在乘客要求下，可以提供一些額外的免費服務，包括按客人需要更改床鋪配置、提供浴袍和拖鞋、額外衣架及便攜式嬰兒床等。部分郵輪公司也提供歐陸式早餐的免費客房送餐服務，但額外點餐則可能要收費。
Yahoo旅遊報導，郵輪度假期被視為最划算的旅行方式之一，基本票價已涵蓋客艙住宿、每日餐點、船上娛樂及港口間交通，但豪華旅遊公司SmartFlyer的旅遊顧問Deborah Director向Travel + Leisure雜誌表示，郵輪公司為跟豪華的陸上度假村旅遊競爭，越來越注重高端個人化服務，願意提供免費的額外服務逐漸成為常態。
這些額外免費服務或設施包括：
一，客製化床舖配置
如果預訂的艙房是一張大床，但想要兩張單人床，或調轉要求，只需在登船日向乘務員提出要求即可。這樣，艙房感覺更為寬敞，令狹小的空間減少擠壓感。
二，浴袍和拖鞋
舒適的浴袍和拖鞋是高級艙房的標準配備，許多主流郵輪公司都會在客人要求時，免費提供。一旦上船到房後，發現衣櫥內沒有這些配備，可以在登船日即向客艙服務員提出要求，並不額外收費。
三，免費送早餐到房服務
許多郵輪公司都可以將歐陸式早餐（包含咖啡、糕點、水果和果汁）送到客人房間門前，而不額外收費。不過，標準熱餐或深夜點餐通常會收取少許便利費，早餐則通常包含在船票費用中。但須注意，若早餐要求常規餐食以外的特別菜色，則需額外收費，而早餐時間以外的餐飲到房服務，也可能收取便利費，且送餐員的小費不包含在船票費用中。
四，額外衣架
客艙衣櫥的衣架數量通常不足，只要提出要求，服務員便會免費送到。
五，便攜式嬰兒床
帶孩子旅行通常要攜帶大量額外物品，例如玩具、奶瓶、濕紙巾、更多的尿布和其他必需品。郵輪公司跟許多酒店一樣，可以提供便攜式嬰兒床。旅客最好在郵輪旅行前就提前預訂，以便寶寶在經歷漫長旅程和登船混亂後，能輕便地好好睡一覺。
常見包括客製化床鋪配置、浴袍和拖鞋、額外衣架、便攜式嬰兒床，以及歐陸式早餐送房服務；多數都需在登船後向乘務員或客艙服務員提出。 因為郵輪業競爭激烈，必須和豪華陸上度假村搶客源，所以越來越重視高端與個人化體驗；只要乘客提出合理需求，免費提供額外服務已逐漸成常態。 歐陸式早餐通常可免費送到房門口，但標準熱餐、深夜點餐、特殊菜色或早餐時段以外的送餐，往往會收便利費；送餐員的小費也通常不包含在船票內。
精華 FAQ
常見包括客製化床鋪配置、浴袍和拖鞋、額外衣架、便攜式嬰兒床，以及歐陸式早餐送房服務；多數都需在登船後向乘務員或客艙服務員提出。
因為郵輪業競爭激烈，必須和豪華陸上度假村搶客源，所以越來越重視高端與個人化體驗；只要乘客提出合理需求，免費提供額外服務已逐漸成常態。
歐陸式早餐通常可免費送到房門口，但標準熱餐、深夜點餐、特殊菜色或早餐時段以外的送餐，往往會收便利費；送餐員的小費也通常不包含在船票內。
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