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小費比工資高 華人快遞員月入近萬 透露原因在這

記者邵敏／洛杉磯即時報導
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華人快遞三次爬陡峭石梯，把東西搬到顧客家中，收到的小費比基本薪水還高。（圖／受訪...
華人快遞三次爬陡峭石梯，把東西搬到顧客家中，收到的小費比基本薪水還高。（圖／受訪者提供）

AI摘要

文章摘要整理：

南加華人快遞員分享送貨經驗，指出辛苦搬運後曾獲高於工資的小費，但也常遇到零小費；同時，美國整體小費文化正因物價上升與消費者疲勞而逐漸降溫。

最近幾年，慷慨支付小費的顧客愈來愈少，但仍有人願意掏出金額不菲的小費，對提供服務的人表達謝意。南加華人快遞員分享工作經歷，稱最近收到一筆小費，比基本薪水還高，原因在於她三次爬上陡峭石梯，把所有東西搬到山上的顧客家中。也有華人快遞員指出，每月收入最高可達1萬，「一天最多賺過600元，其中一半來自顧客小費。」

為補貼家用，華人快遞員Anna林加入亞馬遜生鮮配送服務。她提供的收入紀錄顯示，一筆配送訂單基準收入48元，小費60元，總收入108元，顧客給的小費明顯高於平台支付的薪水。Anna回憶，這單貨物多，顧客住在山上。當天她停好車，沿著又長又陡的階梯來回搬運貨物，前後走了三趟才把所有東西送上去。「天很熱，整個人都是汗。」等到搬完貨物回到車裡，Anna精疲力盡，但看到訂單最後顯示收到60元小費，她很開心，「一下覺得所有辛苦都值了。」

不過，並非每次辛苦配送都能換來回報。Anna還提供另一筆配送紀錄，訂單顯示基準收入54元，但小費0元。她回憶那次顧客也住山上，她需要爬台階搬整箱礦泉水，當時顧客就在門口等候，不僅沒有感謝，還埋怨快遞員動作太慢，最後沒給任何小費。

華人快遞員李梅從事這行多年，她說收入好的時候，平均每月8000元，最高時可達1萬。在她的配送經驗中，顧客給小費差距很大。她觀察到，一些白人年長顧客通常較慷慨，除了通過平台給予小費外，有時額外給現金表示感謝。李梅指出，不同地區小費也不同，比佛利山、格蘭岱、巴沙迪那等地，居民給的小費相對多。不過，她也說，住在豪宅區的人，並不一定都會給小費。

李梅曾因配送中的意外失去小費。她有一次送生鮮，不小心將袋子裡的蕃茄醬打翻，顧客收到貨物後，直接在訂單取消小費。對此，李梅表示可以理解，「小費就是對服務的肯定，如果服務出問題，換作是我也會取消。」

從消費者角度來說，近年人們對小費態度出現顯著變化，面對各種數位付款頁面上的小費選項，很多人感到「小費疲勞」。福斯新聞報導，快遞員曾在披薩盒上寫字提醒顧客「配送費不是小費」，此舉引發爭議。一些消費者認為，既已支付配送費，就無需再付小費。報導同時引用WalletHub調查指出，近九成美國人認為目前小費文化已經「失控」。

Restaurant Dive報導，據餐飲科技公司Popmenu對1000名消費者的調查，小費金額正在下降。2026年3月，外送訂單給予20%或以上小費的比率為15%，低於2025年9月的23%；餐廳用餐時給服務生20%或以上小費的比率，也從45%降至41%。報導指出，消費者受食品、能源及其他生活必需品價格上漲影響，可支配收入減少，降低小費金額或減少給小費的頻率，也成為控制支出的一種方式。

一筆配送訂單基準收入48元，顧客給小費60元。（圖／受訪者提供）
一筆配送訂單基準收入48元，顧客給小費60元。（圖／受訪者提供）

精華 FAQ

  • 因為她曾三次爬上陡峭石梯，把大量貨物搬到山上住家的門口，過程非常吃力。顧客最後給了60元小費，高於48元基準收入，讓她覺得辛苦很值得。

  • 李梅表示，工作順利時每月約有8000元，最高可達1萬；她一天最多賺過600元，其中大約一半來自顧客小費，顯示小費對收入影響很大。

  • 報導指出，許多消費者對各種付款頁面的小費選項感到疲勞，加上食品、能源等生活成本上升，讓人可支配收入減少，因此更傾向降低小費或減少給小費。

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