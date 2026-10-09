洛華埠大火烈焰竄天 華人住10樓也聞到煙味 起因是？

洛杉磯華埠10月8日晚發生大火，火勢從戶外延燒至商業建築，烈焰竄出屋頂，濃煙升空。（William提供）

AI摘要 文章摘要整理： 洛杉磯華埠8日晚發生大火，火勢延燒商業建築並冒出屋頂烈焰，消防員改以外部灌救控制火勢，所幸未傳出傷亡，起火原因仍待查。

洛杉磯華埠 8日晚發生大火，火勢從戶外延燒至商業建築，烈焰竄出屋頂，濃煙升空。消防員因火勢猛烈轉為從外部灌救，並保護鄰近公寓，要求居民留在室內、關閉門窗。火勢歷經約1個半小時受到控制，暫未傳出傷亡。起火原因仍待調查。

根據洛杉磯市消防局（LAFD）通報，消防員於當晚6時59分接獲報案，前往North Main Street 1009號。受波及建築包括一棟長約100呎、寬約200呎的商業建築，以及與其相連的兩層樓部分。晚間8時40分火勢受到控制，距離接獲報案約100分鐘。

據ABC 7電視台報導，消防局發言人Branden Silverman表示，首批抵達的消防員看到戶外已有大面積火勢，並延燒至商業建築。一層樓建築已陷火海，屋頂冒出猛烈火焰；另一棟兩層樓建築的東半部也受波及，但中央隔牆阻擋火勢，西半部未受影響。

消防員最初進入建築內部及登上屋頂搶救，但現場指揮官考量火勢規模，很快決定轉採防禦性救火，從建築外部利用雲梯及地面設備大量射水，同時防止火勢蔓延至周邊商家。

高壓電線也增加救援難度。Silverman表示，建築周邊電線受火勢影響，妨礙消防作業及清除殘餘火點，洛杉磯水電局因此切斷附近部分區域電力，街燈也隨之熄滅。

起火地點周邊有小商家及公寓。消防員成功保護鄰近一處公寓，要求住戶留在室內並關閉門窗，避免濃煙進入，同時派員留守監測情況。

國泰老人公寓（Cathay Manor）華人 住戶William表示，他在公寓10樓住處看到猛烈火勢並拍攝影片，當時能聞到煙味，也聽到大量警車聲響。他說，煙味是他感受到的主要影響，生活未受其他明顯干擾。當時已是部分住戶休息時間，有些住戶甚至不知道附近起火。

至於受災建築具體用途，William指出，聽說起火的是存放櫥櫃用品的倉庫，旁邊的豆腐工廠也受到波及。Silverman在現場表示，仍須進一步進入查看，才能確認有多少營業單位及各自經營的業務。目前官方通報僅將其列為商業建築。

消防局已要求火災調查人員到場，並調派重型機具協助清理、翻查殘骸及清除餘火。截至10月9日，消防局公開通報仍未公布起火原因，也未將火災認定為縱火。