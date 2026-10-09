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25億遊民經費流向不明 洛市長坦言：混亂超乎想像

記者張庭瑜╱即時報導
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洛杉磯25億元遊民經費管理惹議，市長貝斯坦言體系混亂超乎預期。（本報檔案照／記者...
洛杉磯25億元遊民經費管理惹議，市長貝斯坦言體系混亂超乎預期。（本報檔案照／記者趙健攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

洛杉磯遊民經費管理失控遭外界追責，市長貝斯坦承混亂超乎想像，並試圖重整市縣分工，同時在移民執法、警局人事與野火重建等選戰議題上 دفاع施政。

洛杉磯遊民服務管理局（LAHSA）因25億元經費的管理與監督問題備受質疑，市長貝斯（Karen Bass）近日坦言，遊民服務體系的混亂程度，遠超她上任前的預期。距離市長選舉不到四周，貝斯除為遊民政策辯護，也回應聯邦移民執法、市警局局長去留及野火重建等爭議。

ABC 7電視台報導，遊民服務管理局近期因25億元資金缺乏清楚的追蹤紀錄遭批評，另有遊民服務承包商涉嫌侵占數千萬元被捕。貝斯表示，上任前雖已知道制度存在問題，卻未料到整個體系運作失調的程度如此嚴重。她說，目前沒有市府或縣府員工涉及直接竊取公款；但被追問由誰審核合約、核准付款時，她承認責任可能涉及管理局內部行政人員，卻無法立即指出具體負責者。

對監督為何失靈，貝斯將部分原因歸於市府與縣府權責不清。她指出，過去沒有單一機構統籌遊民事務，合約及付款文件在市、縣之間反覆流轉，增加監督難度。她以選民通過的HHH提案為例，洛杉磯市納稅人出資興建約1萬個住宅單位，多數在她上任前完工，但入住對象卻由縣府決定，市府無權安排。

貝斯表示，目前正推動調整管理架構，希望由市府直接負責洛杉磯市內的遊民事務。她強調，市府已協助超過2萬3000人離開街頭，學校附近的遊民營地也有減少。然而，今年洛杉磯遊民人數不減反增，政策成效仍面臨檢視。

除遊民問題外，警方如何應對聯邦移民暨海關執法局（ICE）的突襲，也成為選戰交鋒焦點。貝斯的競選對手、市議員拉曼（Nithya Raman）日前在社媒發文，以「只有你能阻止法西斯說謊者」等字句，批評市警局的應對方式。貝斯認為，這是在攻擊洛市警局局長麥唐納（Jim McDonnell）及整個警局；拉曼則否認這項說法，並在數小時後刪文。

貝斯強調，聯邦移民執法人員展開突襲時，市警局的責任是保護整體社區，而非保護聯邦執法人員。她表示，大批居民因不滿執法行動而聚集現場時，可能與聯邦人員發生衝突，警方必須維持公共安全。儘管與麥唐納在部分議題上意見不同，貝斯仍肯定麥唐納的工作，並明言無意將他撤換。

近期民調顯示，約30%洛杉磯選民尚未決定支持對象。貝斯坦言，野火對她的施政形象造成負面影響，尤其在仍有不少選民未表態的洛杉磯西區。不過，她強調災區重建已有進展，目前有1000棟住宅正在施工，部分居民也已開始返回家園。談到未來政治生涯，貝斯表示，擔任洛杉磯市長是她一生難得的榮幸，也將是她最後一份公職，未來不會再競選其他職位。

精華 FAQ

  • 主要因為25億元經費缺乏清楚追蹤紀錄，外界無法確認資金流向；同時還有承包商涉嫌侵占數千萬元被捕，使監督失靈與管理混亂問題更加凸顯。

  • 她坦言上任前雖知道制度有問題，卻沒料到混亂程度如此嚴重；雖否認市府或縣府員工直接竊款，但也承認可能涉及管理局內部行政責任，卻未能立即指出具體負責者。

  • 她同時面對ICE突襲時警方應對爭議、與對手拉曼的互相批評、野火重建進度受檢視，以及仍有約30%選民未決定支持對象等壓力，整體選情並不穩定。

遊民 洛杉磯 野火

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